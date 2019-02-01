NBA》柯瑞狂飆10顆三分球、41分 結果勇士11連勝遭斷

恩比德今繳出26分、20籃板。（今日美國）

〔記者林岳甫／綜合報導〕西部龍頭勇士今天挾著11連勝高昂氣勢重返主場甲骨文體育館卻踢到鐵板，第三節被七六人狂轟猛攻，以及進攻籃板大輸種下敗因，也讓「萌神」柯瑞（Stephen Curry）10顆三分球、41分白忙一場，以104：113於主場吞敗。

勇士首節最多取得11分領先，上半場結束握有7分優勢，易籃後竟風雲變色，被七六人恩比德（Joel Embiid）單節進帳13分，率隊「一波流」共轟進42分，地主僅進帳26分。

請繼續往下閱讀...

勇士末節試圖追分，但最後2分鐘柯瑞卻被連蓋2鍋，加上狂被客軍追進攻籃板，以及瑞迪克（JJ Redick）23.1秒砍進穩住勝果三分球，讓衛冕軍只能在自家主場宣佈連勝中斷。

「萌神」柯瑞此仗27次出手、命中14球，包括10顆三分球，轟進41分、6助攻，但隊友火力不濟，扣掉柯瑞全隊三分球是慘淡的20投僅中1。至於杜蘭特（Kevin Durant）進帳25分，但三分球為8投1中。

七六人全隊共抓49籃板，包括16個進攻籃板，遠勝勇士的37籃板、8進攻籃板，主控西蒙斯（Ben Simmons）26分、8籃板及6助攻，恩比德在禁區逞威繳出26分、20籃板，以及瑞迪克斬獲15分。

柯瑞飆進10顆三分球、41分，勇士仍是不敵七六人。（今日美國）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/