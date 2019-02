MLB》基特再當爸！ 與妻子喜迎第二個女兒出生

基特與妻子喜迎第二個女兒出生。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕永遠的「洋基隊長」再當爸!基特(Derek Jeter)今天透過推特宣布喜訊,他與妻子迎接第二個女兒出生,取名Story Grey Jeter。

44歲的基特,於2016年與妻子Hannah Jeter結婚,隔年迎接第一個女兒Bella Raine Jeter出生,去年9月,基特的妻子被拍到又有身孕,今天透過推特宣布,兩人喜迎第二個寶寶出生,1歲多的Bella當了姐姐。

請繼續往下閱讀...

基特去年受訪時,曾甜蜜分享當爸爸的喜悅,「不管一整天發生過什麼事,當你回到家、有女兒在那,你就會堆滿笑容,所以不管怎樣我都毫無怨言。」

Congratulations Derek and Hannah on the birth of your second baby girl, Story Grey Jeter.



Welcome to the family, #2.