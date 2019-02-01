MLB》基特再當爸！ 與妻子喜迎第二個女兒出生

基特與妻子喜迎第二個女兒出生。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕永遠的「洋基隊長」再當爸！基特（Derek Jeter）今天透過推特宣布喜訊，他與妻子迎接第二個女兒出生，取名Story Grey Jeter。

44歲的基特，於2016年與妻子Hannah Jeter結婚，隔年迎接第一個女兒Bella Raine Jeter出生，去年9月，基特的妻子被拍到又有身孕，今天透過推特宣布，兩人喜迎第二個寶寶出生，1歲多的Bella當了姐姐。

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基特去年受訪時，曾甜蜜分享當爸爸的喜悅，「不管一整天發生過什麼事，當你回到家、有女兒在那，你就會堆滿笑容，所以不管怎樣我都毫無怨言。」

Congratulations Derek and Hannah on the birth of your second baby girl, Story Grey Jeter.



Welcome to the family, #2. — The Players' Tribune （@PlayersTribune） 2019年1月31日

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