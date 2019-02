NBA》 蝙蝠亂入延誤比賽 馬刺球迷急尋「鬼切」幫忙（影音）

馬刺主場的比賽因蝙蝠延誤。(USA TODAY Sports)

〔體育中心/綜合報導〕今天馬刺主場對籃網的比賽,因為「蝙蝠」飛進場內而有所延誤,意外小插曲讓球迷們想起退役名將「鬼切」吉諾比利(Manu Ginobili),曾空手擊落蝙蝠的經典力作,名人堂傳奇「海軍上將」羅賓森(David Robinson)也搞笑要吉諾比利快來幫忙。

相關影片請點此

時間回到2009年萬聖節當晚,馬刺隊在自家主場出賽,比賽中卻出現意外訪客,有一隻蝙蝠在場上到處飛,當時年輕氣盛的吉諾比利,直接用力一揮,一巴掌把蝙蝠擊落到地上,接著用手撿起蝙蝠,交給場邊工作人員,成為一大傳奇故事。

請繼續往下閱讀...

The time when Manu Ginobili batted a bat... pic.twitter.com/ei91giLZPD

今天馬刺主場的比賽,再度出現蝙蝠在場上飛行,而且這次一口氣出現3隻,首節比賽因此延誤,球員們都回到板凳席等待,場館人員則是奮力拿著工具,在場上拚命捕捉蝙蝠,P.加索(Pau Gasol)也作勢捲起毛巾假裝要幫忙。

這時場邊球迷喊起吉諾比利的名字,大呼「Manu!Manu!」,搞笑要昔日空手擊落蝙蝠的吉諾比利出來幫忙,所幸蝙蝠的狀況很快就解除,比賽僅延遲2分多鐘就繼續,馬刺名人堂傳奇羅賓森隨後也在推特分享影片,幽默喊話:「馬刺主場比賽有蝙蝠的麻煩?Manu!我們需要你的時候、你在哪裡!」

Bat problems at Spurs game?! Where’s @manuginobili when we need him? pic.twitter.com/iLVMJIukPu