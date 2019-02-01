NBA》 蝙蝠亂入延誤比賽 馬刺球迷急尋「鬼切」幫忙（影音）

馬刺主場的比賽因蝙蝠延誤。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕今天馬刺主場對籃網的比賽，因為「蝙蝠」飛進場內而有所延誤，意外小插曲讓球迷們想起退役名將「鬼切」吉諾比利（Manu Ginobili），曾空手擊落蝙蝠的經典力作，名人堂傳奇「海軍上將」羅賓森（David Robinson）也搞笑要吉諾比利快來幫忙。

相關影片請點此

時間回到2009年萬聖節當晚，馬刺隊在自家主場出賽，比賽中卻出現意外訪客，有一隻蝙蝠在場上到處飛，當時年輕氣盛的吉諾比利，直接用力一揮，一巴掌把蝙蝠擊落到地上，接著用手撿起蝙蝠，交給場邊工作人員，成為一大傳奇故事。

請繼續往下閱讀...

The time when Manu Ginobili batted a bat...

pic.twitter.com/ei91giLZPD — DJ Heat （@DJHeatDC） 2019年2月1日

今天馬刺主場的比賽，再度出現蝙蝠在場上飛行，而且這次一口氣出現3隻，首節比賽因此延誤，球員們都回到板凳席等待，場館人員則是奮力拿著工具，在場上拚命捕捉蝙蝠，P.加索（Pau Gasol）也作勢捲起毛巾假裝要幫忙。

這時場邊球迷喊起吉諾比利的名字，大呼「Manu！Manu！」，搞笑要昔日空手擊落蝙蝠的吉諾比利出來幫忙，所幸蝙蝠的狀況很快就解除，比賽僅延遲2分多鐘就繼續，馬刺名人堂傳奇羅賓森隨後也在推特分享影片，幽默喊話：「馬刺主場比賽有蝙蝠的麻煩？Manu！我們需要你的時候、你在哪裡！」

Bat problems at Spurs game?! Where’s @manuginobili when we need him? pic.twitter.com/iLVMJIukPu — David Robinson （@DavidtheAdmiral） 2019年2月1日

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/