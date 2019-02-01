NBA》自曝當初為了AD才留下 哈勒戴今就被放上交易桌

戴維斯與哈勒戴作肩作戰將近6年。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕鵜鶘在球隊一哥A.戴維斯（Anthony Davis）主動提出「賣我」後，接連又開放 米洛提奇（Nikola Mirotic）、藍道（Julius Randle）與 莫爾（E 'Twaun Moore）等球員的交易，今連陣中核心控衛J.哈勒戴（Jrue Holiday）都被放上交易桌，似乎已經打算徹底重建。

哈勒戴自從2013年被七六人交易到鵜鶘，就和戴維斯聯手至今，原本在2013年夏天成為自由球員，但最後仍5年1.25億美元合約續留紐奧良。而日前他在受訪時曾表示，其實2年前自己原本就可以離開鵜鶘，但他當時選擇留下有90%就是因為戴維斯，沒想到今天就傳出被鵜鶘開放交易。

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《The Athletic》的記者Jordan Brenner在推特上指出，鵜鶘雖然表示他們不急著把哈勒戴交易出去，不過他們已經主動聯絡其他球團來探聽行情，而根據先前的消息指出，已經決心要重建的鵜鶘，如今的唯一目標就是換來更多選秀權。

本季狀態不錯的哈勒戴，52場出賽平均上場36.8分鐘，目前場均21.2分和4.9籃板都繳出生涯新高，助攻跟抄截也都追平個人最佳紀錄。

哈勒戴前天受訪才說自己當初留下來是為了戴維斯，沒想到今天就被球隊擺上交易檯。（資料照，法新社）

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