高球》最狂高球賽來襲 亞運國手來朝聖、幫小潘加油

鳳凰城公開賽第16洞架設可坐滿2萬人的看台，堪稱沙漠奇景。（法新社）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕鳳凰城高球公開賽是美國最受歡迎的高球賽之一，尤其是第16洞看台區，打造美式看球饗宴，去年雅加達亞運國手俞俊安也前來朝聖，幫台灣好手潘政琮加油，只可惜小潘首回合最後一洞下水遭罰桿，首輪以高於標準桿2桿的74桿，暫時並列第101名。

台灣好手潘政琮（右）配對賽時與美國游泳名將菲爾普斯同組。（取自潘政琮粉絲頁）

鳳凰城公開賽第16洞架設可坐滿2萬人的看台，堪稱沙漠奇景，潘政琮首輪第16洞順利保Par，不過來到第18洞開球遇到亂流，直接下水，遭罰桿，原本前17洞有4博蒂、4柏忌打平的表現，但18洞無奈花了6桿才結束，苦吞雙柏忌，首回合高於標準桿2桿的74桿，暫時並列第101名。

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亞運國手俞俊安特地來第16洞朝聖。（取自潘政琮粉絲頁）

潘政琮希望第二回合表現可以回升，力拚進入後兩輪賽事。

美國選手湯瑪斯、佛勒（Rickie Fowler）、瓦納三世首輪暫時並列排頭，三人都繳出-7桿的64桿佳績，有趣的是湯瑪斯與佛勒這次賽事更是室友，遠在佛羅里達的家則是鄰居，佛勒打趣地表示，他希望能在晚間飯桌上有些能自誇的話題。

佛勒（Rickie Fowler）與湯瑪斯、瓦納三世首輪暫時並列排頭。（美聯社）

鳳凰城公開賽第16洞架設可坐滿2萬人的看台，堪稱沙漠奇景。（法新社）

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