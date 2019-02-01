中職》若身體狀況允許 王建民考慮辦引退賽

王建民表示，如果身體狀況允許，可以辦個引退賽。（資料照，記者黃志源攝）

〔記者郭羿婕／高雄報導〕中信兄弟精神領袖「恰恰」彭政閔今年打完將退休，多次在台灣隊攜手奮戰的王建民也有些不捨，他說：「恰哥打了這麼多年，對棒球貢獻很多，看他要退休滿捨不得的，今年是他最後一年的比賽，希望他能開心打球，發揮他最大能力。」

王建民現任富邦悍將客座投手教練，他和彭政閔一起打過2003年亞錦賽、2004年雅典奧運、2013年經典賽等經典戰役。建仔說，在國家隊，恰恰就是領袖，每個球員都會向他看齊，「看恰哥每次在球場上的拚勁，大家都會團結起來，為國家隊去拚，他也一直是台灣球員的象徵，很佩服他的毅力，可以這樣打下去。」

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看到前輩或同期選手相繼卸下戰袍，王建民笑稱：「老了啊！現在新生代就要慢慢成長，可以有更好的選手出來，去突破一些紀錄。」

王建民已漸漸轉往教練發展，但從不輕易言退，也從未有任何正式的宣告或儀式，他表示：「現在還有在訓練，跟選手他們一起練，還沒想到那裡。」

王建民先是笑說「撐到最後」，也透露：「現在就是看狀況，身體狀況如果允許，就像……可以辦個引退賽，如果不行就是繼續訓練，練到可以再丟。」他表示，若有一天真的舉辦，主要是想謝謝這麼多人的支持。

王建民前次登上投手丘是去年Nike青棒訓練營明星賽，今天被問到哪裡還不足以打引退賽？他笑說：「可能是1局不能超過15球吧！超過15顆好像就有感覺了，練到能撐過1局就很好了。」

彭政閔宣布退休前，幾乎沒對家人以外的人透露，他坦言除了想親自告訴大家，其實有些害怕面對。王建民也能理解這種煎熬，他說：「對球員而言真的滿難的，要退下來真的不容易，心裡還是想要在球場上當球員、比賽。」

彭政閔引退賽將於9月29日在台中洲際球場進行，客隊就是王建民效力的富邦悍將，建仔說：「如果可以的話，我也想去看。」

富邦悍將客座投手教練王建民。（記者黃志源攝）

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