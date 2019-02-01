NBA》紐約將一次打包哈波馬查多？知名記者這樣說

哈波（左）與馬查多。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕今天尼克隊陣中明星前鋒波辛傑斯（Kristaps Porzingis）的交易案，讓他們下個賽季有7000多萬美元的薪資空間，知名MLB記者雪曼（Joel Sherman）便開玩笑地表示，尼克隊就是競逐馬查多（Manny Machado）以及哈波（Bryce Harper）的神秘球隊。

雪曼這則推特是在交易案發生當下所發，有網友表示，這則推特讓他超高興，整個人都笑翻了，許多網友都覺得雪曼的相當幽默。

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尼克隊今天這筆交易將不只把波辛傑斯（Kristaps Porzingis）送走，更清出陣中有，大約在身的小哈達威（Tim Hardaway Jr.）和C.李伊（Courtney Lee），以及伯克（Trey Burke），同時從交易當中取得的D.喬丹（DeAndre Jordan）和麥休斯（Wesley Matthews），這兩人都是到期合約，如果算上尼克陣中所有到期合約，那麼他們今年夏天，將可以清出將近7400萬美元的薪資空間，這相當於兩張頂薪合約的空間。

波辛傑斯。（美聯社）

尼克隊希望將今年合約到期的杜蘭特（Kevin Durant）納入陣中，如此一來尼克隊不僅有足夠的銀彈，他們簽下杜蘭特後的薪資空間也能讓他們毫無顧忌地補強，再加上目前尼克孱弱的的戰績，讓他們在選秀會上拿下「小詹姆斯」威廉森（Zion Williamson）、加拿大進攻機器R·J·巴瑞特（RJ Barrett）以及「小魏斯布魯克」摩朗特（Ja Morant）的機會相當高，如此一來尼克隊的重建腳步將有希望迅速地結束。

#Knicks trade Porzingis plus Hardaway Jr./Lee to clear way to sign 2 free agents. That can only mean 1 thing -- the Knicks are the mystery team signing Harper and Machado. — Joel Sherman （@Joelsherman1） 2019年1月31日

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