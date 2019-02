NBA》紐約將一次打包哈波馬查多？知名記者這樣說

哈波(左)與馬查多。(資料照)

〔體育中心/綜合報導〕今天尼克隊陣中明星前鋒波辛傑斯(Kristaps Porzingis)的交易案,讓他們下個賽季有7000多萬美元的薪資空間,知名MLB記者雪曼(Joel Sherman)便開玩笑地表示,尼克隊就是競逐馬查多(Manny Machado)以及哈波(Bryce Harper)的神秘球隊。

雪曼這則推特是在交易案發生當下所發,有網友表示,這則推特讓他超高興,整個人都笑翻了,許多網友都覺得雪曼的相當幽默。

尼克隊今天這筆交易將不只把波辛傑斯(Kristaps Porzingis)送走,更清出陣中有,大約在身的小哈達威(Tim Hardaway Jr.)和C.李伊(Courtney Lee),以及伯克(Trey Burke),同時從交易當中取得的D.喬丹(DeAndre Jordan)和麥休斯(Wesley Matthews),這兩人都是到期合約,如果算上尼克陣中所有到期合約,那麼他們今年夏天,將可以清出將近7400萬美元的薪資空間,這相當於兩張頂薪合約的空間。

尼克隊希望將今年合約到期的杜蘭特(Kevin Durant)納入陣中,如此一來尼克隊不僅有足夠的銀彈,他們簽下杜蘭特後的薪資空間也能讓他們毫無顧忌地補強,再加上目前尼克孱弱的的戰績,讓他們在選秀會上拿下「小詹姆斯」威廉森(Zion Williamson)、加拿大進攻機器R·J·巴瑞特(RJ Barrett)以及「小魏斯布魯克」摩朗特(Ja Morant)的機會相當高,如此一來尼克隊的重建腳步將有希望迅速地結束。

