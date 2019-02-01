NBA》小市場球隊悲歌 他明星賽落選後再痛失3000萬

戈貝爾未能入選明星賽，也導致他損失了100萬美元的激勵獎金。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕NBA官方今天公佈明星賽替補明單，爵士隊中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）未能順利入選，這也因此讓他少賺了100萬美元（約新台幣3000萬）的激勵獎金。

戈貝爾的合約設有激勵獎金，如果他能夠入選明星賽，他將能夠得到100萬美元。只不過今天名單公布，戈貝爾並未順利入選，更殘酷的是，就算他之後遞補入選明星賽，根據合約的條件，這100萬美元同樣也不會進到口袋當中。

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本季戈貝爾出賽52場比賽，以超高的65%命中率拿下15.0分、12.8籃板（皆為生涯新高），同時還能送出2.2記助攻以及2.2記火鍋，可說是相當驚人的表現。不只戈貝爾，他的隊友米契爾（Donovan Mitchell）同樣也未能入選明星賽。

不只爵士雙雄，這次票選名列前茅的獨行俠新秀東契奇（Luka Doncic）、灰狼羅斯（Derrick Rose）和熱火魏德（Dwyane Wade）也都紛紛落選。

戈貝爾受訪時表示，自己當然很希望能夠入選成為NBA當中最棒的一份子，不過他也明白，這一切都跟商業操作有關，他認為當中有很多他自己無法控制的部分，因此他並不想在這件事情上鑽牛角尖，因為最後只會導致失望而已。

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