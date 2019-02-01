MLB》自由市場最強後援動向不明 知名記者爆：5球隊在搶他

金布瑞。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕今年自由球員市場最強的後援投手金布瑞（Craig Kimbrel）至今仍未找到新東家，但目前仍有許多球隊對他充滿興趣。

根據《MLB Network》的記者海曼（Jon Heyman）指出，勇士、費城人、紅襪和雙城加上一支「神秘球隊」，是目前對金布瑞最有興趣的幾支球隊。他提到，勇士目前的計劃是藏在草叢中靜待適合的時機再一舉簽下他。

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勇士總管安索波洛斯（John Alex Anthopoulos）在上禮拜時提到，金布瑞想要的高薪長約對於目前球隊的隊形和薪資空間來說並不適合。

先前金布瑞曾被《The Athletic》的記者Jayson Stark報導指出，希望得到一份6年1億美元的合約。

金布瑞是今年市場上最棒的後援投手，他不但入選了7次明星賽，同時在2017年的塞揚獎排行榜上排名第六，去年也成功幫助紅襪拿下世界大賽冠軍。

無論如何，今年有許多資深的後援投手都沒有獲得金布瑞想要的那種大約。

羅伯森（David Robertson）與費城人簽下兩年2100萬美元加上第三年選擇權的合約，法米利亞（Jeurys Familia）與大都會簽下3年3000萬美元的合約。

但紅襪和勇士這兩支曾擁有金布瑞的球隊仍明白他的能耐，也知道他對於球隊過去幾年的貢獻有多大，而國民和雙城這兩支球隊在今年錯過季後賽後都，希望能夠提升自己的牛棚實力，希望在明年重返季後賽。

金布瑞擁有守下比賽的才能，但目前最大的問題是他的報價，正讓所有對他有興趣的球隊猶豫不決。

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