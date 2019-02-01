NBA》和厄文再續前緣？ 詹皇主動伸橄欖枝

詹姆斯和厄文。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕根據《The Athletic》的記者Sam Amick指出，詹姆斯（LeBron James）很樂意對他的前隊友厄文（Kyrie Irving）伸出橄欖枝，與他再續前緣。

厄文在這個賽季結束後可以跳出合約，成為自由球員，Amick表示，過去騎士老闆吉伯特（Dan Gilbert）2010年曾公開批評詹姆斯，但2014年詹姆斯仍不計前嫌的重返騎士，並為他拿下一座總冠軍。

請繼續往下閱讀...

不過Amick也表示，塞爾提克不認為湖人會是簽下厄文的競爭者之一，原因在於厄文和詹姆斯在2017年處得並不愉快，這也導致厄文在2017年休賽季選擇離開騎士。

《The Athletic》的另一位記者Joe Vardon的文章中提到，詹姆斯當時在挽留厄文上並未做出太多的努力。同時詹姆斯在接受記者採訪時提到:「大家都知道，當他被交易時，這一切就完全結束了。」

但是在兩年後，詹姆斯和厄文決定盡釋前嫌，重修舊好，厄文在一月時告訴主播：「我主動打電話給詹姆斯請求和解，同時也向他道歉，我終於明白當時詹姆斯帶領球隊所花費的苦心，也了解了要當一個成功的領導者有多難。」

而詹姆斯也在電話事件過後，在IG上PO了限時動態標註了厄文，同時表情顯得非常愉悅。

Why’d Bron tag Kyrie though pic.twitter.com/i7gQg7UPRm — Bleacher Report （@BleacherReport） 2019年1月25日

詹姆斯目前盡了很多的努力來彌補與厄文之間的關係，因為他現在仍需要至少一位的全明星球員來讓湖人離冠軍更進一步。

在根據上面幾點事件後，厄文將前往湖人的傳聞將一直持續下去。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/