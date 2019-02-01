NFL》美式足球迷哭哭 超級盃下週一開打、台灣確定無轉播

台灣球迷確定看不到今年的超級盃。（今日美國）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕2019年第53屆美式足球NFL超級盃將於台灣時間下週一（除夕）早上7點30分開打，由新英格蘭愛國者對上洛杉磯公羊，兩隊將於亞特蘭大球場捉對廝殺，對台灣觀眾來說，卻無緣透過電視轉播來欣賞這場「農曆春節」好戲。

去年超級盃由愛爾達體育三台直播，2017年以前大多由博斯運動網以及MOD平台帶來直播服務，愛爾達去年原本是與SI運動頻道合作，帶來2017-18球季賽事以及超級盃，但今年SI訊號終止，愛爾達這次確定不會直播超級盃。

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這將是近10年來，台灣美式足球迷首度無緣透過電視或數位頻道觀賞一年一度的超級盃，今年超級盃中場秀將由魔力紅領銜，不過卻傳出因為「信念」單膝下跪事件，多名大咖歌手辭演，現在則有球迷簽名聯署希望魔力紅退出中場秀，抵制NFL。

今年超級盃中場秀將由魔力紅領銜，不過卻傳出因為「信念」單膝下跪事件，多名大咖歌手辭演，現在則有聯署希望魔力紅退出中場秀。（資料照，美聯社）

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