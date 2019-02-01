NBA》林書豪階段性任務完成 楊恩：他是我能進步的主因

楊恩與林書豪有著相當深厚的情感。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕老鷹隊本季的目標不在贏球，而是如何透過一場又一場的比賽，培養年輕的鷹群成長茁壯，本屆選秀被寄予厚望的新秀楊恩（Trae Young）更是老鷹隊未來能否振翅的重要關鍵，而在這個賽季被交易來的林書豪，已成為了楊恩NBA生涯起步最重要的啟蒙導師。



根據《The Athletic》記者Chris Kirschner的深入報導，在最近幾場比賽，楊恩都會戴著上面寫著「以耶穌之名打球」的手環上場，這個手環就是林書豪這個虔誠的基督徒送他的。

老鷹隊的總管Travis Schlenk將林書豪從籃網隊交易過來，讓這位30歲老將不管是在場上以及場下，都教導楊恩該如何去適應NBA的節奏，讓他在因比賽身心俱疲後，還能有這麼一位值得學習的前輩當作榜樣以及心靈的依靠。

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楊恩開季就表現出驚人的天份。（資料照）

楊恩說：「林書豪與我都相當投入自己的信仰，所以有這樣的一個人在我身邊是很棒的。」楊恩剛進聯盟初期就展現相當優秀的天份，打起來像個全明星一般，但他也有幾場比賽會因為在意自己的投籃以及失誤，讓自己在場上的相當掙扎，表現得連替補都不如，這件事讓他感到相當困擾。

楊恩本季有幾場比賽打得相當掙扎。（資料照）

林書豪在此時為楊恩提供了一股安定的力量，楊恩會看著林書豪並且學習他。「耐心、沉著」這兩個字是楊恩從林書豪身上學習到的。季初林書豪只能枯坐板凳，但他隨後在11月繳出命中率高達56%、三分命中率48%、罰球命中率84%的驚人成績，儘管他自己有著這麼優秀的表現，林書豪還是不斷地告訴楊恩：「不要去在意你上一場的表現如何，因為這樣可能會導致你下場比賽表現得很糟糕。」這番話也順利點醒了楊恩。

楊恩在一月繳出平均18.7分，投籃命中率44.4%，三分命中率33.7%，7.2助攻，3.7籃板的優秀成績，在場上他的表現不再掙扎，也展現出他在選秀前被譽為「柯瑞（Stephen Curry）2.0」的天份。

楊恩在一月平均能拿下18.7分，7.2助攻。（資料照）

林書豪與楊恩兩人會在中場以及賽後，討論下場比賽該如何表現得更好，楊恩說：「老實說，林書豪是那個讓我相信，自己現在已經能在NBA這個層級進步的最大原因。」

楊恩在進聯盟之初，認為自己已經相當熟悉擋拆這項技巧，直到他遇見了林書豪。林書豪幫助他改進在切入肘區後與大個子的傳導配合，以及當老鷹全隊從運球遞手傳球轉換到擋拆後，該如何適當地製造空間。楊恩從林書豪的身上學到了這些技巧，並讓他與柯林斯（John Collins）成為了聯盟當中最有效率的擋拆組合。

楊恩與柯林斯是本季最有效率的擋拆組合之一。（資料照）

林書豪談到楊恩時說：「看著他進步非常有趣，我認為他是在場上進步最明顯的人，而這件事大家也都已經看得出來了。我認為他在心理層面上有著很大的成長，他在技術方面已經比許多人都還要來得好，而他需要應付NBA的比賽長度。他現在已經改變了很多，不管是在控制還是管理比賽的能力上，他都做得非常好。」

林書豪教會了楊恩擋拆的技巧。（資料照）

然而兩人的關係，有可能會在交易大限截止後出現變數，林書豪的到期合約以及他本季展現的回春身手，讓他在交易大限前被老鷹擺上交易台，證明林書豪並不在老鷹隊的未來藍圖中，他很可能被交易到缺乏有經驗控球後衛的季後賽球隊中，如西部的國王隊。

不過林書豪他並不擔心交易大限前會發生的事情，他並沒有去關注與他自身相關的傳言，因為他知道這並不是他能控制的事情。「老實說，這對我來說並不是個難題，因為這些事情有太多的假設。數據顯示，人們擔心的事情有90%都不會發生。所以我並不想要成為那個每天杞人憂天的人。」

「其實很多事情都能夠追溯到我的信仰，這就是為什麼交易這件事並不會影響我的理由。我相信不論發生什麼事情，都是上帝最好的安排。我曾被裁掉兩次，也被送往發展聯盟四次，我曾與海外球隊（林書豪曾打過CBA）簽約，我曾經歷過比交易還要難熬的事情，所以交易對我來說真的沒那麼困難。」

信仰是林書豪生命當中最重要的一部分，野幫助他度過許多困難的時刻。（資料照）

雖然林書豪與老鷹隊緣份將盡，但林書豪已經做到了老鷹總管當初要他來的目的，那就是成功地提攜後進，特別是楊恩。他幫助了未來的聯盟基石，找到屬於他們在聯盟當中的位置，而林書豪能獲得報酬就是：有望前往一支季後賽勁旅，繼續發揮他的影響力。

楊恩在最後談到：「林書豪是我喜愛的隊友，他在我來NBA後一直給了我很大的幫助，如果他仍然待在老鷹隊，我相信他還是會持續的幫助我，如果不在了，我知道我們還是會一直保持聯繫。」

楊恩表示，就算兩人不在同隊，他們依然會繼續聯繫。（圖片取自The Athletic）

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