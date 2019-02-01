MLB》前洋基投手秀出超神指叉 印地安王牌：可以教我嗎？（影音）

Another live session for @DCarpenter29 - free agent looking to sign. No issues going to AAA. Thanks/Rapsodo data available upon request. @FlatgroundApp pic.twitter.com/opjJJK7Siw — Kyle Boddy （@drivelinebases） 2019年1月31日

〔體育中心／綜合報導〕訓練員Kyle Boddy在推特上釋出一則卡本特（David Carpenter）練習時的投球影片，在影片中卡本特多次投出相當犀利的指叉球，讓身旁的人驚嘆連連，連印地安人隊王牌投手之一的鮑爾（Trevor Bauer）都忍不住轉推詢問是否有人能夠教他怎麼投那顆指叉球。

現年33歲的卡本特曾在2015年效力於洋基隊，並留下18.2局，11次三振，防禦率4.82不算優秀的成績，他在2015年後就再也沒有回到大聯盟投球，不過他還是選擇持續鍛鍊，並找上訓練員Kyle Boddy想辦法重回大聯盟。

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卡本特在影片當中秀出相當犀利的指叉球，同時速球也曾投到94.8英哩，影片當中眾人不斷驚呼。相當擅長使用科學方法以及賽柏計量學來讓自己不斷進化的印地安人隊王牌鮑爾，在看到這個影片後也在推特上發問，「有人可以教我怎麼投那顆指叉球嗎？」

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