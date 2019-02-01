MLB》陳偉殷前搭擋重返美聯？運動家積極尋求捕手補強

威特斯（左）陳偉殷（右）（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕根據MLB官網的記者Jon Heyman指出，運動家隊目前正在考慮再找一位後備捕手，而這次他們看上的是老將捕手威特斯（Matt Wieters）。

威特斯今年32歲，在2015年季後首度獲得自由球員資格，當時他被視為一個良好的先發捕手標的，但他後來因傷勢困擾僅出賽75場，所以最後決定接受合格報價續留金鶯。然後他也順利反彈，最終在2016年以2年2100萬美元的合約加入國民。

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威特斯在近三年僅繳出2成35的打擊率，但他的擋球和阻殺技巧仍然維持在聯盟以上的水準，同時他引導投手配球的能力在這幾年的磨練後更上一層樓。他在過去幾年與國民的投手群們都配合的非常愉快，這個因素也提升了他的防守價值。

雖然威特斯不會是目前球隊的第一選擇，但對於欠缺捕手的球隊來說他會是個非常吸引人的選項，若他的打擊能不要退化的太快，同時防守上又能維持穩定，他就會是很多球隊心中適合的捕手人選。對於目前運動家的捕手陣容中只有費格里（Josh Phegley）和何曼（Chris Herrmann）兩人。

若威特斯加入將有效提升運動家的陣容深度，在他價碼不貴的情況下，運動家很有可能會在他身上賭一把，若他能回復全盛時期七成的水平，那對於運動家來說就是成功的選擇。

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