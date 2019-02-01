足球》3：1踢走日本 卡達全勝勇奪亞洲盃冠軍

A.阿里以「倒掛金鉤」拿下第一記進球。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕亞洲盃足球賽最終決戰，台灣時間今天（2月1日）深夜由卡達對決日本隊，賽前不被看好的卡達再次展現超強的防守功力，最終以3：1擊敗日本，全勝戰績拿下這屆亞洲盃足球賽的冠軍，以亞洲新霸主的姿態主辦下一屆世界盃足球賽。

卡達上半場靠著本屆的進球王A.阿里（Almoez Ali）「倒掛金鉤」射門先馳得點，以及哈提姆（Abdelaziz Hatim）的「世界波」轟進第2球，日本在下半場靠南野拓實踢進卡達本屆的首次失球，只落後一球的日本隊久攻不下，更在最後賠上禁區手球，卡達靠阿菲夫（Akram Afif）的12碼罰球踢進關鍵第三球。

請繼續往下閱讀...

上半場卡達展現驚人的壓制力，並由A.阿里（Almoez Ali）在第12分鐘，以一記角度絕佳「倒掛金鉤」射進破紀錄的第9顆進球，接著在第27分鐘，哈提姆抓到空擋，以一記精彩的左腳遠射，再次轟破日本球門。

A.阿里拿下破紀錄的第9記進球。（圖片取自推特）

哈提姆踢進「世界波」，拿下卡達第二球。（路透）

下半場雙方攻勢出現變化，日本在第69分鐘，南野拓實接獲大迫勇也的助攻，成功踢進日本隊的第一球，同時這也是卡達在這屆賽會的首次失球。第83分鐘，由於日本吉田麻也在禁區內的手球，讓卡達得到罰球機會，卡達由阿菲夫進行12碼罰球，他成功罰進讓比數形成3：1，粉粹日本隊反攻希望，最終卡達就以3：1擊敗日本，笑納本屆亞洲盃冠軍。

南野拓實踢進日本第一分，同時也是卡達本屆賽會的首次失球。（路透）

阿菲夫踢進關鍵進球後高興地脫衣慶祝。（路透）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/