NBA》「甜瓜」安東尼遭買斷 下一步加盟湖人和詹皇聯手？

安東尼。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）日前從火箭被交易至公牛後，今天遭公牛隊買斷，這位10度入選明星賽的好手成為自由球員。根據《ESPN》知名記者沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）指出，湖人隊仍有可能會簽下安東尼。

安東尼本季只為火箭打10場比賽，平均上場時間29.4分鐘，場均13.4分、5.4籃板。但外傳他無法融入球隊，就和火箭分道揚鑣，自去年11月8日之後沒有再出賽，上個月還被火箭交易到芝加哥，如今遭到買斷。

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《ESPN》報導，湖人仍有可能簽下安東尼，但球隊目前是鎖定追求「一眉哥」A.戴維斯（Anthony Davis），因此湖人可能要等到交易截止日之後才會簽安東尼。此外，湖人還要空出一個球員名額來簽他。

「詹皇」詹姆斯（LeBron James）和安東尼都是2003年選秀「黃金梯隊」，外傳他很期待能和「甜瓜」在洛城並肩作戰。

詹姆斯。（資料照，法新社）

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