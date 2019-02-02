NBA》「一眉哥」高喊賣我 他坦言該離開球隊向前看

鵜鶘看板球星「一眉哥」A.戴維斯拋出「賣我」後引發軒然大波。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕鵜鶘看板球星「一眉哥」A.戴維斯（Anthony Davis）拋出「賣我」後引發軒然大波。他今天露面並接受媒體採訪時說，自己為鵜鶘奉獻一切，是時候該離開球隊向前看，關心自己生涯的「成就」。

根據《ESPN》報導，A.戴維斯表示，「我為這座城市、球隊、球迷奉獻一切，不知道自己還能打多久的比賽，人們的職業生涯很短暫，我覺得是時候要前看了。」他說，「我覺得現在自己正處於巔峰時期，在精英級別打球，想確保能充分運用這一點。」

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外傳A.戴維斯要求鵜鶘把他交易至湖人，但他對此表示否認，說自己和經紀人保羅（Rich Paul）都沒有給鵜鶘一個具體的交易目的地、或是交易他的時間表，「我不知道這消息哪邊傳出來的，可能和我的經紀人有關。」

A.戴維斯坦言這決定很困難，因為他和隊友、鵜鶘球團和當地球迷的關係，表示紐奧良在他心中永遠佔有一席之地，「與此同時，我必須要考慮我的未來、生涯並向前邁進。」A.戴維斯在鵜鶘前6個球季中，只有2季打進季後賽。

A.戴維斯說，「我想最重要的部分是要考慮到自己的生涯、未來，以及成就。我關心的是成就，金錢錢來來去去，當我職業生涯結束後，能留下什麼樣的成就呢？」

去年鵜鶘隊打進西部季後賽第二輪，但本賽季表現不佳，戰績23勝29敗，A.戴維斯也說球隊戰績也是他做出這決定的原因之一。

A.戴維斯說，希望盡早提出交易，不僅僅是為了他自己，也是對球隊、以及老闆Gayle Benson的尊重，「他們為了我、球迷們、社區做了一切，所以我給他們一個機會和足夠的時間，為球隊做出最好的決定。」

雖然交易截止日是在美國時間2月7日，但A.戴維斯在2020年之前和鵜鶘還是有約在身，所以鵜鶘可等到休賽季時再交易他。如果A.戴維斯在下週之後仍待在鵜鶘，可能會迫使他做出決定，繼續為球隊打球、或是坐板凳。A.戴維斯近期因手指傷勢缺席過去六場比賽，預計他很快就能恢復。

A.戴維斯坦言是時候要離開球隊。（美聯社）

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