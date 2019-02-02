NBA》理性也不能忘了情懷！魏德、諾威斯基進明星賽

熱火魏德、獨行俠諾威斯基。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕理性也不能忘了情懷！聯盟主席席爾瓦（Adam Silver）聽見球迷的聲聲呼喚，將生涯最後一季的魏德（Dwyane Wade）和40歲老將諾威斯基（Dirk Nowitzki）以「特別增額」的方式加入明星賽出賽名單，除了是給予2人最大肯定，也滿足球迷的願望。

今年為熱火招牌球星魏德最後之舞，球迷拚命灌票，希望能將他送入明星賽，然而因聯盟近年更改規則，讓球迷不再握有主導權，儘管魏德得票數名列前茅，最後還是敗在球員和媒體投票；而獨行俠的門面球員諾威斯基並未正式宣布，但邁入生涯後期的他，退休是遲早的事，2人在場上書寫戰功彪炳的成就，沒能入選明星賽讓球迷哀嚎遍野，打動席爾瓦做出改變。

請繼續往下閱讀...

東西部隊長詹姆斯（LeBron James）與亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）將於台灣時間2月8號進行直播選秀挑人，第一階段選先發人選，第二階段挑替補陣容，今年明星賽特別增加第三階段，禮遇魏德和諾威斯基列入出賽名單，屆時球迷也有機會再看見詹姆斯和魏德聯手畫面。

全明星週排定在台灣時間2月16日展開，除了技術挑戰賽、三分球大賽、灌籃大賽、新秀對抗賽，重頭戲明星賽將於18日登場。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/