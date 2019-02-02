NBA》湖人棄將打出價值 總裁欽點生涯首度入選明星賽

當年被湖人捨棄的前榜眼D.羅素，本季在籃網大放異彩，獲NBA總裁欽點生涯首度入選明星賽。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕2019NBA明星賽替補名單昨公佈，溜馬招牌球星歐拉迪波（Victor Oladipo）連續兩年入選，但不幸他因於右膝股四頭肌斷裂而提前報銷，而籃網少主D.羅素（D'Angelo Russell）榮獲NBA總裁席爾瓦（Adam Silver）欽點，替補上歐拉迪波的缺額。

上週甫拿下東部單週最佳球員的D.羅素，2015年由洛杉磯湖人挑中成榜眼，他曾被湖人寄予厚望，視為「老大」布萊恩（Kobe Bryant）接班人，但卻因為偷拍與隊友的對話，加上發展未達球隊預期，最後湖人遭捨棄交易至籃網。

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來到籃網後，D.羅素歷經艱難的傷痛及磨合期，本季各項數據大躍進，上週他領軍打出3勝0敗戰績，期間繳出場均28分、3.3籃板、7助攻，命中率53.2%，三分命中率53.1%，也是他生涯首次獲得單週最佳球員。

而2月才要滿23歲的D.羅素開季至今，繳出場均１9.6分、3.8個籃板、6.4次助攻，在他帶領下籃網打出28勝25負的戰績，排東部第6，優異的表現也獲得NBA總裁席爾瓦的肯定，欽點他接替受傷報銷的溜馬一哥歐拉迪波，生涯首度入選全明星賽。

#NBAAllStar @BrooklynNets guard @Dloading has been named by NBA Commissioner Adam Silver to replace injured @Pacers guard @VicOladipo in the 2019 NBA All-Star Game. pic.twitter.com/hmCGBgl3Ey — 2019 NBA All-Star （@NBAAllStar） 2019年2月1日

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