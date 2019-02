NBA》湖人棄將打出價值 總裁欽點生涯首度入選明星賽

當年被湖人捨棄的前榜眼D.羅素,本季在籃網大放異彩,獲NBA總裁欽點生涯首度入選明星賽。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕2019NBA明星賽替補名單昨公佈,溜馬招牌球星歐拉迪波(Victor Oladipo)連續兩年入選,但不幸他因於右膝股四頭肌斷裂而提前報銷,而籃網少主D.羅素(D'Angelo Russell)榮獲NBA總裁席爾瓦(Adam Silver)欽點,替補上歐拉迪波的缺額。

上週甫拿下東部單週最佳球員的D.羅素,2015年由洛杉磯湖人挑中成榜眼,他曾被湖人寄予厚望,視為「老大」布萊恩(Kobe Bryant)接班人,但卻因為偷拍與隊友的對話,加上發展未達球隊預期,最後湖人遭捨棄交易至籃網。

來到籃網後,D.羅素歷經艱難的傷痛及磨合期,本季各項數據大躍進,上週他領軍打出3勝0敗戰績,期間繳出場均28分、3.3籃板、7助攻,命中率53.2%,三分命中率53.1%,也是他生涯首次獲得單週最佳球員。

而2月才要滿23歲的D.羅素開季至今,繳出場均19.6分、3.8個籃板、6.4次助攻,在他帶領下籃網打出28勝25負的戰績,排東部第6,優異的表現也獲得NBA總裁席爾瓦的肯定,欽點他接替受傷報銷的溜馬一哥歐拉迪波,生涯首度入選全明星賽。

#NBAAllStar @BrooklynNets guard @Dloading has been named by NBA Commissioner Adam Silver to replace injured @Pacers guard @VicOladipo in the 2019 NBA All-Star Game. pic.twitter.com/hmCGBgl3Ey