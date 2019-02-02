足球》曼聯與明星邊鋒續約 傳週薪達1000萬台幣

馬夏爾。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕曼聯官方宣布，陣中前鋒馬夏爾（Anthony Martial）與球隊續約5年，代理主帥索爾斯克亞（Ole Gunnar Solskjaer）上任後表現逐漸升溫的他，也改變先前拒絕續約的想法，決定留在紅魔打拼。

索爾斯克亞接替穆里尼奧成為新任總教練後，馬夏爾在隊內的地位有了提升，6場比賽中攻入2球並送出1次助攻。完成續約後，馬夏爾表示：「我很喜歡在曼聯時光，自從我加入這支球隊後，球迷的支持和愛讓我讓我更有動力，他們的熱情是你無法想像的。」

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「我也要感謝索帥和教練團隊對我的信任和幫助，讓我的技術不斷的提升。我相信下一座獎盃離我們並不遠。」值得一提的是，馬夏爾續約至2024年後，外媒也透露週薪將來到25萬英鎊，相當於約1000萬新台幣。

曼聯日前與伯恩利戰成平手，儘管終止最近的8連勝，不過目前僅落後英超第4的兵工廠2分。2月紅魔將迎來連3場重要比賽，先是2月13日的歐冠16強碰上法甲霸主巴黎聖日耳曼，接著17日的足總盃16強挑戰切爾西，隨後24號於英超出戰死敵利物浦。

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