NBA》本季看不到「歐洲連線」 庫班：KP今年不會上場

波辛傑斯本季上場機會低。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕尼克、獨行俠昨完成7人重磅交易，還在養傷的明星球員「KP」波辛傑斯（Kristaps Porzingis）轉戰達拉斯，不過獨行俠老闆庫班（Mark Cuban）表示，由於波辛傑斯十字韌帶傷勢尚未復原，本季應該沒有機會上場。

獨行俠將D.喬丹（DeAndre Jordan）、D.史密斯（Dennis Smith Jr.）和麥休斯（Wesley Matthews）三人打包送往尼克，換來本季場均11.8分的伯克（Trey Burke），大約在身的小哈達威（Tim Hardaway Jr.）、C.李伊（Courtney Lee）及來自拉脫維亞的波辛傑斯。

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根據《ESPN》記者Tim MacMahon報導，被問到波辛傑斯本季是否有望重返球場，獨行俠老闆庫班不把話說死，僅透露「也許不會在本季上場」，因為上一季十字韌帶傷勢還沒完全恢復，要看波辛傑斯、東契奇（Luka Doncic）、諾威斯基（Dirk Nowitzki）星度破錶的「歐洲連線」還要再等等。

尼克的醫療團隊1月對波辛傑斯進行評估，檢查結果他的膝蓋癒合狀況良好，最近開始與教練進行45分鐘的一對一訓練，內容包括三分線投籃及灌籃。波辛傑斯將會於台灣時間12日在達拉斯召開記者會。

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