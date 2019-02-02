足球》擊敗日、韓非僥倖 卡達稱霸亞洲盃靠「夢想計畫」

卡達隊史首度打進亞洲盃決賽就奪冠。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕卡達在亞洲盃扮演大黑馬，1：0完封強敵南韓、單場進4球血洗地主阿聯大公國，決賽再以3：1扳倒握有4冠在手的日本，但成功並非僥倖，卡達打造的足球振興計劃看見重大勝利。

卡達過去參加國際賽成績慘不忍睹，讓當地政府決定推倒重建，2004年推出一連串的長期計畫，並在卡達王室的支持之下，斥資200億美元（約6152億新台幣）打造阿斯拜爾學院（Aspire Academy），培育足球人才，除了砸錢打造完善的基本設施，還請來曾是巴塞隆納俱樂部足球總監Josep Colomer以及前德國奧林匹克訓練中心總監Andreas Bleicher掌舵足球夢想計畫。

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全國人口不到300萬的卡達，靠著阿斯拜爾學院吸收各地人才，官網資料顯示，2007年啟動夢想計畫，非洲成為主要目標，吸引約43萬青少年球員，隔年觸角延伸至亞洲、拉丁美洲一帶，7年橫跨17個國家、超過350萬名學員，成為卡達的「人才庫」。

據《The Independent》報導，卡達政府還買下一支比利時聯賽的KAS Eupen俱樂部，除了磨練球員技術，也讓出身阿斯拜爾學院的學員有機會敲開歐洲聯賽大門。

卡達的長期復興計劃，近年也看出成果，2014年的U19亞青男足奪冠，今年以世界排名第93之姿挑戰亞洲盃，卡達在不被看好的情況下接連擊敗排名高上一截的亞洲強權日、韓，儘管外界批判是靠歸化球員取得的勝利，但其實多數主力在小時候就已定居卡達，踢進破紀錄9球的進球王A.阿里（Almoez Ali）就是如此，而這也是阿斯拜爾學院廣納良才、精心培訓的最大成功，也讓人對3年後的卡達世界盃抱有更大期待。

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