NBA》「法國鐵塔」明星賽落選傷心掉淚 勇士球員嘲諷被罵翻

爵士隊中鋒戈貝爾明星賽落選,在受訪時忍不住落下男兒淚。()

〔體育中心/綜合報導〕NBA官方昨天公佈明星賽替補名單,爵士隊中鋒戈貝爾(Rudy Gobert)遺憾落榜,沒能順利入選,他在接受媒體採訪時忍不住失望流下男兒淚,沒想到勇士D.格林(Draymond Green)、伊古達拉(Andre Iguodala)和金塊I.湯瑪斯竟在個人社群媒體發文嘲諷,被網友轟翻。

戈貝爾本季出賽52場比賽,繳出超高的65%命中率拿下生涯新高的15分、12.8籃板,另有2.2助攻以及2.2阻攻,繳出相當亮眼的表現,不過最後卻抱憾落選。

戈貝爾稍早被問到明星賽落選說道:「我母親知道我落選之後,馬上打電話安慰我,也讓我情緒整個崩潰。」說著說著,戈貝爾克制不住情緒掩面流淚,最後黯然擦著眼淚離去。

沒想到這樣的舉動,卻引來一些球員的調侃,金塊I.湯瑪斯(Isaiah Thomas)就在推特上發文,寫下:「可以了,兄弟。你應該已經大到不該為這種事哭了吧。」不過I.湯瑪斯馬上意識到了自己玩笑有點開過頭,趕緊向戈貝爾道歉,表示自己是在開玩笑。

Come on fam you are too big to be crying like that...