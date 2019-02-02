NBA》「法國鐵塔」明星賽落選傷心掉淚 勇士球員嘲諷被罵翻

爵士隊中鋒戈貝爾明星賽落選，在受訪時忍不住落下男兒淚。（）

〔體育中心／綜合報導〕NBA官方昨天公佈明星賽替補名單，爵士隊中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）遺憾落榜，沒能順利入選，他在接受媒體採訪時忍不住失望流下男兒淚，沒想到勇士D.格林（Draymond Green）、伊古達拉（Andre Iguodala）和金塊I.湯瑪斯竟在個人社群媒體發文嘲諷，被網友轟翻。

戈貝爾本季出賽52場比賽，繳出超高的65%命中率拿下生涯新高的15分、12.8籃板，另有2.2助攻以及2.2阻攻，繳出相當亮眼的表現，不過最後卻抱憾落選。

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戈貝爾稍早被問到明星賽落選說道：「我母親知道我落選之後，馬上打電話安慰我，也讓我情緒整個崩潰。」說著說著，戈貝爾克制不住情緒掩面流淚，最後黯然擦著眼淚離去。

戈貝爾受訪影片這邊看

沒想到這樣的舉動，卻引來一些球員的調侃，金塊I.湯瑪斯（Isaiah Thomas）就在推特上發文，寫下：「可以了，兄弟。你應該已經大到不該為這種事哭了吧。」不過I.湯瑪斯馬上意識到了自己玩笑有點開過頭，趕緊向戈貝爾道歉，表示自己是在開玩笑。

Come on fam you are too big to be crying like that... — Isaiah Thomas （@isaiahthomas） 2019年2月1日

而勇士隊的D.格林和伊古達拉也同樣在推特上公開嘲諷戈貝爾。D.格林表示：「我猜我可能也得哭吧，因為去不了夏洛特？」伊古達拉則發文寫下：「他要去躲在車裡哭？」

I guess I should cry too... no Charlotte? — Draymond Green （@Money23Green） 2019年2月1日

He gone cry in the car? — Danielson... （@andre） 2019年2月1日

兩人的調侃馬上引來網友撻伐，指責他們的發文實在太過份，還有網友留言反諷D.格林：「就像你之前在冠軍賽被騎士翻盤後，躲在車裡哭著打給杜蘭特一樣嗎？」

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