MLB》曾三振怪力男 「二刀流」戴維森和遊騎兵簽小聯盟約

能投能打的戴維森，有望以「二刀流」身分征戰今年球季。（資料照，法新社）



〔體育中心／綜合報導〕前白襪三壘手戴維森（Matt Davidson）上季敲出20轟，還展現「二刀流」身手，球速能到90英哩以上，他今天和遊騎兵簽下小聯盟約，以「二刀流」身分征戰2019年賽季。

戴維森上季繳出20轟、62分打點、打擊率0.228，長打率0.419，整體攻擊指數為0.738。而他在投球方面更令人驚艷，出賽3場投3局無失分，送出2次三振，僅被敲1安，他的球速還飆到92英哩，還用一顆變化幅度大的曲球三振洋基重砲史坦頓（Giancarlo Stanton）。

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根據《ESPN》報導，白襪季後未續約戴維森，讓他成為自由球員。戴維森在休賽季也勤於練投，如今和遊騎兵簽下小聯盟約後，今年球季有望以內野手和投手的「二刀流」身分上場。

（影片來源：大聯盟官網）

戴維森今和遊騎兵簽小聯盟約。（資料照，法新社）

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