足球》英超冬季轉會窗落幕 切爾西豪砸26億稱霸

波利西克成為今年英超冬窗身價最高的球員。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕英超冬季轉會窗昨正式關閉，「藍軍」切爾西總花費6570萬英鎊（約26億新台幣）冠絕英超，值得注意的是，熱刺、利物浦與曼聯均未引援，而美國天才波利西克（Christian Pulisic）以5760萬英鎊（約23億新台幣）身價轉會至切爾西，成為今年英超冬窗身價最高的球員。以下為本季英超6大豪門冬窗引援結果，金額皆為英鎊。

切爾西

轉入：普利西克（多特蒙德，5760萬），伊瓜因（尤文圖斯，租借費810萬），布萊克曼（利茲聯，租借期滿歸隊），米亞茲加（南特，租借期滿歸隊），萊維斯-巴克（利茲聯，租借期滿歸隊）

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轉出：莫拉塔（馬競，租借費936萬），普利西奇（多特蒙德，租借），法布雷加斯（摩納哥，未透露），萊維斯-巴克（雷丁，租借），摩西（費內巴切，租借），米亞茲加（雷丁，租借），皮亞松（切沃，租借），拉赫曼-巴巴（蘭斯，租借）

曼城

轉入：安特-帕拉維薩（斯普利特海杜克，432萬），板倉滉（川崎前鋒，99萬），馬洛斯-莫雷諾（弗拉門戈，租借期滿歸隊），卡塞雷斯（墨爾本城，租借期滿歸隊）

轉出：迪亞茲（皇馬，1530萬），板倉滉（格羅寧根，租借），安特-帕拉維薩（斯普利特海杜克，租借），卡塞雷斯（悉尼FC，租借），馬洛斯-莫雷諾（桑托斯拉古納，租借）

兵工廠

轉入：丹尼斯-蘇亞雷斯（巴薩，租借費225萬）

轉出：埃梅里亞諾-馬丁內斯（雷丁，租借）

熱刺

轉入：無

轉出：穆薩-登貝萊（廣州富力，1121萬），恩庫杜（摩納哥，租借）

曼聯

轉入：喬爾-佩雷拉（塞圖巴爾，租借期滿歸隊）

轉出：喬爾-佩雷拉（科特賴克，租借）

利物浦

轉入：科內爾-蘭德爾（羅奇代爾，租借期滿歸隊），伍德伯恩（謝菲爾德聯，租借期滿歸隊）

轉出：索蘭克（伯恩茅斯，1908萬），克萊因（伯恩茅斯，租借）

英超冬窗昨正式關閉。（路透）

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