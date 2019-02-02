NBA》I.湯瑪斯前車之鑑 老戴維斯不希望兒子去波士頓

A.戴維斯（左）父親不希望他去塞爾提克。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕鵜鶘球星「一眉哥」A.戴維斯（Anthony Davis）高喊「賣我」後引來各界熱議，今天接受媒體採訪，父親老戴維斯（Anthony Davis Sr.）坦言，看到I.湯瑪斯（Isaiah Thomas）當初慘遭交易，希望兒子不要去塞爾提克，不過他也澄清，這僅是他個人的觀點。

「在塞爾提克對I.湯瑪斯做出那些事之後，我永遠不希望我兒子為這樣的球隊效力」老戴維斯說，「毫無忠誠，湯瑪斯交出了他的心與靈魂，卻仍被交易。」不過他也補充，這僅是自己的個人觀點，與A.戴維斯無關，自己也無法替兒子發言。

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2017年9月初塞爾提克日前與騎士完成重磅交易，送走明星後衛I.湯瑪斯（Isaiah Thomas）換來厄文（Kyrie Irving），事後I.湯瑪斯坦言相當受傷。

至於A.戴維斯將何去何從，他表示自己和經紀人保羅（Rich Paul）都沒有告訴鵜鶘具體的交易目的地或是交易時間表。

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