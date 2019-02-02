NBA》送走最大籌碼還能搶？尼克滿足鵜鶘還能吸引AD

A.戴維斯。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕A.戴維斯（Anthony Davis）厭倦戰績疲弱的鵜鶘，選擇求去後爆出許多潛在下家，湖人列為最有可能選項，尼克與獨行俠完成7人交易後，仍保有搶A.戴維斯前進的機會存在。

A.戴維斯心向湖人眾人皆知，鵜鶘卻無意將他送至洛城，據《The Athletic》名記者Shams Charania消息指出，A.戴維斯並不排斥去尼克，外界也開始推敲這筆交易案推動的可能。

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尼克雖少了明星前鋒波辛傑斯（Kristaps Porzingis）當作交易誘因，但從獨行俠換來的2枚未來首輪選秀權，或許能打動準備邁入重建的鵜鶘，且尼克為東部球隊，此筆交易能避免增加同部球隊戰力。

A.戴維斯曾說過想加入有機會爭冠的球隊，尼克現階段看起來就連季後賽都擦不到邊，不過，尼克送走波辛傑斯在內的4球員，清出7600萬美元，除了可以滿足A.戴維斯高薪續約的要求，剩餘的薪資空間還足以追求另一頂薪球員，厄文（Kyrie Irving）、杜蘭特（Kevin Durant）和K.湯普森（Klay Thompson）都是可能目標。

A.戴維斯求去消息曝光後，引發多隊搶人大戰，但他能否邁步向前走，還是得看鵜鶘的盤算計畫，美國時間2月7日交易大限截止日前將有無限可能。

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