NBA》P.喬治砍生涯新高10顆三分 雷霆奪7連勝本季第2隊

P.喬治（左）與魏德（右）交換球衣。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕雷霆今作客邁阿密，P.喬治（Paul George）飆進生涯新高10記三分彈，共砍下43分，加上施洛德（Dennis Schroder）28分、魏斯布魯克（Russell Westbrook）連續5場比賽完成大三元，雷霆終場以118：102擊敗熱火奪七連勝。

此戰P.喬治拿下43分、7籃板、5助攻、2抄截，並飆進10顆三分球，是生涯單場新高；施洛德則是在第二節9投9中，單節轟24分，幫助雷霆在第二節攻下41分。

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魏斯布魯克整場貢獻14分、12籃板、14助攻，連續五場比賽都完成「大三元」，且是本季第18次。雷霆成為本季第二支拿下七連勝的隊伍，僅次於勇士昨天被七六人終止的11連勝及先前的8連勝。

熱火先發戰力不足，由歐利尼克（Kelly Olynyk）扮演板凳暴徒攻下全隊最高21分、7籃板。另外，今天稍早NBA公布明星賽替補名單，生涯最後一季的魏德（Dwyane Wade）以「特別增額」方式入選，比賽開始前在球場公佈這則消息，讓熱火球迷相當興奮。

P.喬治飆進10顆三分。（美聯社）

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