MLB》運動家40人名單僅1名牛棚左投 王維中有機會拚

王維中重返美職加盟運動家。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕台灣投手王維中重返美國職棒加盟運動家，獲邀參加大聯盟春訓。運動家目前40人名單中，只有2名左投手，其中1人是先發，這代表王維中有機會拚回大聯盟舞台。

運動家目前的40人名單中，有馬奈亞（Sean Manaea）、巴克特（Ryan Buchter）兩名左投，前者馬奈亞是先發投手，上季繳出12勝9敗防禦率3.59的好表現；巴克特則是後援出賽54場，有著6勝0敗防禦率2.75的表現，但牛棚只有他是左投手。

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運動家左投巴克特。（資料照，法新社）

而非40人名單之外、獲邀春訓的名單中，克洛基特（Kyle Crockett）、克海佛（Dean Kiekhefer）、羅布斯坦（Kyle Lobstein）、魯薩多（Jesus Luzardo）、A.J. Puk都是左投。

克洛基特擁有5年大聯盟資歷。（資料照，法新社）

克海佛、羅布斯坦、克洛基特都有大聯盟經驗。其中，克洛基特擁有5年大聯盟資歷，上季在紅人出賽15場都是後援，戰績1勝0敗防禦率5.79；羅布斯坦則有3年大聯盟經驗，去年待在海盜，出賽14場戰績2勝0敗防禦率3.96：克海佛去年則是載運動家，僅出賽4場防禦率高達18。

運動家大物投手魯薩多。（資料照，法新社）

魯薩多則是運動家2018年農場頭號大物，去年分別待在高階1A、2A、3A，整季先發23場，合計有10勝5敗防禦率2.88的成績；A.J. Puk則排在球隊潛力新秀第二名，去年因傷都沒有上場。兩人都未上過大聯盟。

王維中曾有2個球季上到大聯盟，合計出賽22場，平均防禦率為11.09，上次在大聯盟出賽已經是2017年的時候。

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