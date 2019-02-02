棒球》中職棒協大和解 韓媒：出現強敵

明年起一級國際賽事，中職將擁有組訓賽和主辦比賽權利。（資料照）

〔記者倪婉君／綜合報導〕體育署、中職和棒協前天簽署三方合作協議書，也為長期以來中職和棒協的惡鬥紛爭畫下圓滿句點。韓媒今天報導此事，並指出以新任監督金卿文掛帥的韓國隊，「出現強敵」。

「『一定要戰勝韓國。』台灣職棒和業餘握手和解」，韓媒「SPOTV NEWS」今天就以此為題報導。文中提到前天中職和棒協簽署合作協議書，是「歷史性的合作」，並引用棒協理事長辜仲諒所言，「「我們要組最強國家隊，一定要進（2020）奧運，打敗韓國，這是我最大夢想。」

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「打敗韓國」的目標，當然也觸動韓媒的敏感神經。報導指出，儘管外界給予台灣職棒不及韓國職棒的評價，但在國際賽場上，韓國仍有輸給台灣隊的經驗，除了去年雅加達亞運韓國在首戰就不敵台灣，一開始就受到譴責，回溯到2006年杜哈亞運，韓國也輸給台灣，最後奪銅，媒體更稱之「杜哈慘案」。

事實上，韓國在台灣棒球上演和解的前幾天，才宣布由曾率韓在2008年北京奧運奪金的金卿文接任教頭，包括年底12強賽及明年東奧，都由他率隊。也因此，韓媒在台灣職棒和業餘和解之後，則指金卿文的韓國隊出現強敵，在國際場上仍要當心台灣。

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