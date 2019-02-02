足球》亞洲盃期間心繫熱刺 孫興慜：不看會睡不著

南韓國腳孫興慜。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕南韓天王孫興慜在亞洲盃結束後，提前返回熱刺，首場對上沃特福德的比賽就為球隊建功，而昨接受採訪時，他坦言，「亞洲盃期間一直關注著熱刺，不看會難以入眠。」同時他也認為球隊仍有機會一拚英超冠軍。

孫興慜帶領的南韓隊在亞洲盃止步於8強，不過期間南韓一哥相當關心熱刺的近況，他表示：「我必須要關注熱刺的比賽，如果不看我會睡不著！英超聯賽世界各地的電視都有轉播。當我看到我們面對富勒姆的比賽中在最後時刻進球時，我很高興，可惜的是阿里（Dele Alli）受傷了。」

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熱刺目前以54積分暫居英超第3名，儘管落後龍頭利物浦7分，但孫興慜認為球隊仍有機會爭冠，「我不在意誰說利物浦或是曼城會拿下冠軍，我們現在位居第3位，還有機會一拚冠軍。只需要關心自己的比賽，盡可能每場比賽都拿下3分，然後看看賽季結束的時候會發生什麼事，這才是最重要的。」

熱刺下一戰將在台灣時間今晚8點30分出戰紐卡索聯，挑戰英超3連勝，雖然前鋒凱恩（Harry Kane）與阿里皆因傷缺陣，但孫興慜的回歸讓球隊的鋒線戰力不至於失血過多，熱刺若要挑戰冠軍，南韓天王的表現絕對是關鍵。

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