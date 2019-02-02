足球》軟弱後防種敗因 日本輸球頭號戰犯竟是隊長

日本無緣捧回第5冠，隊長吉田麻也（左）被點名是輸球戰犯。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕在本屆亞洲盃帶著小組賽3戰全勝、以6連勝之姿闖進決賽的足球強權「藍武士」日本，最後卻以3：1暴冷不敵大黑馬卡達，錯失能舉起第5座亞洲盃冠軍的機會，也讓日本隊成被檢討和攻擊的對象，而外界直指出後場軟弱防守的就是輸球關鍵，現任隊長吉田麻也也被點名是「頭號戰犯」。

此役賽前日本決賽勝率是完美的100%，面對沒有奪冠經驗、世界排名93的卡達，藍武士原被看好能延續氣勢，5度捧起亞洲盃冠軍金盃，繼續在亞洲足壇奠定老大哥的地位，沒想到他們卻意外敗在自己最信賴的隊長。

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昨役才剛開踢12分鐘，吉田麻也就先發生失誤，讓本屆的進球王卡達A.阿里（Almoez Ali）有機可趁，一記精彩的「倒掛金鉤」射門先馳得點，第27分鐘，吉田麻也又讓哈提姆（Abdelaziz Hatim）抓到空擋，左腳遠射「世界波」轟進第2球。

日本好不容易在下半場第69分鐘，南野拓實在接獲大迫勇也助攻，踢進日本隊的破蛋分，士氣也為之一振，沒想到吉田麻也此時卻又「自爆」，在禁區內的手球，讓阿菲夫（Akram Afif）操刀12碼罰球，也澆熄日本最後的反撲氣燄，最終就以1：3不敵卡達。

而身揹3顆失球責任的隊長吉田麻也，賽後接受日媒訪問時表示，因為上半場就被對手踢進2球，所以下半場球隊才會踢得綁手綁腳，他也承認「自己擔任隊長的經驗還不足夠，沒能扛起團隊，一定會從這次失敗的經驗出發，不會再重蹈覆轍。」

日本隊隊長吉田麻也（左）被點名是輸球戰犯。（資料照，法新社）

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