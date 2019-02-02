MLB》美媒評各隊爛約 49億重砲戴維斯最糟、陳偉殷入榜

陳偉殷。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕《ESPN》列出目前30支各球隊最差合約的球員，上季打擊大失常的金鶯重砲戴維斯（Chris Davis）、天使老將普侯斯（Albert Pujols）、洋基外野手艾斯伯瑞（Jacoby Ellsbury），以及馬林魚台灣左投陳偉殷等人都入列。

《ESPN》專欄作家舒恩菲爾德（David Schoenfield）列出2018年40名高薪球員中的15人，包含老虎強打卡布雷拉（Miguel Cabrera）、古巴重砲塞斯佩德斯（Yoenis Cespedes）、普侯斯、水手「國王」赫南德茲（Felix Hernandez）、小熊海沃德（Jason Heyward）、日籍投手達比修有、齊默曼（Jordan Zimmermann）、拉米瑞茲（Hanley Ramirez）、奎托（Johnny Cueto）、「A-Gon」岡薩雷茲（Adrian Gonzalez）、戴斯蒙（Ian Desmond）、艾斯伯瑞、戴維斯、貝利（Homer Bailey）、杜洛威斯基（Troy Tulowitzki）。

請繼續往下閱讀...

該文指出，這些球員在2018年賽季共賺進3.617億美元，約佔球員總薪資的8.5％，但他們的勝利貢獻值（WAR）合計為「-1.1」。這也是目前自由市場處於停滯的原因，對爛合約的恐懼。

《ESPN》提到馬林魚目前最差的合約是陳偉殷，認為這是一個很好的例子，說明為何球隊高層過去兩季不願在自由市場上灑錢。對金鶯來說，陳偉殷是名不錯、但不到很棒的先發投手，他和馬林魚簽了8000萬美元合約，但過去三季合計有13勝18敗、平均防禦率4.75的成績。

戴維斯在2016年和金鶯簽下7年1.61億美元（約新台幣49億）的隊史最大約，但去年表現糟糕，單季0.168打擊率創史上最差。（資料照，法新社）

以下為《ESPN》列出的30支球隊目前最差約：

1.金鶯：戴維斯。剩餘合約：4年9200萬美元

戴維斯上季僅繳出0.168的糟糕打擊率，522打席吞下多達192次三振，對球隊的勝利貢獻值是「-2.8」，整體攻擊指數（OPS）從2017年的0.732下滑至去年的0.539。

2.老虎：卡布雷拉。剩餘合約：5年1.54億美元

天使老將普侯斯。（資料照，法新社）

3.天使：普侯斯。剩餘合約：3年8700萬美元

4.教士：哈斯默（Eric Hosmer）。剩餘合約：7年1.23億美元

5.巨人：奎托。剩餘合約：3年7040萬美元

6.小熊：海沃德。剩餘合約：5年1.185億美元

洋基外野手艾斯伯瑞。（資料照，法新社）

7.洋基：艾斯伯瑞。剩餘合約：2年4720萬美元，還包含500萬美元買斷金

8.藍鳥：杜洛威斯基。剩餘合約：2年3750萬美元。

（備註：藍鳥已買斷杜洛威斯基的合約，而他今年以底薪加入洋基。）

9.洛磯：戴斯蒙。剩餘合約：3年4000萬美元，包含200萬美元買斷金

10.馬林魚：陳偉殷。剩餘合約：2年4200萬美元

11.紅雀：佛勒（Dexter Fowler）。剩餘合約：3年4950萬美元。

12.大都會：塞斯佩德斯。剩餘合約：2年5850萬美元。

13.國民：「天才小史」史崔斯柏格（Stephen Strasburg ）。剩餘合約：5年1.383億美元；孔賓（Patrick Corbin）。剩餘合約：6年1.4億美元。該文認為，這兩筆合約在長期的價值上都有極大的風險。

山度瓦在2017年被紅襪認賠釋出。（資料照，美聯社）

14.紅襪：山度瓦（Pablo Sandoval）。剩餘合約：1年2360萬美元。

（備註：紅襪在2017年7月已認賠釋出，山度瓦目前待在巨人）

15.皇家：甘迺迪（Ian Kennedy）。剩餘合約：2年3300萬美元。

16.道奇：貝利（Homer Bailey）。剩餘合約：1年2800萬美元；席耶拉（Yaisel Sierra）。剩餘合約：3年2000萬美元；奧利維亞（Hector Olivera）。剩餘合約：2年9300萬美元。

17.水手：席格（Kyle Seager）。剩餘合約：3年5750萬美元。

響尾蛇強投葛蘭基。（資料照，美聯社）

18.響尾蛇：葛蘭基（Zack Greinke）。剩餘合約：3年1.045億美元。



19.老虎：費爾德（Prince Fielder）。剩餘合約：2年1800萬美元

（備註：費爾德在2012年和老虎簽下9年2.14億美元合約，但2016年因頸椎傷勢，無法再打球，宣告退休。）

20.釀酒人：布朗（Ryan Braun）。剩餘合約：2年4000萬美元

21.紅人：沃托（Joey Votto）。剩餘合約：5年1.32億美元

22.印地安人：山塔那（Carlos Santana）。剩餘合約：2年3560萬美元，包含50萬美元買斷金。

費城人強投阿里耶塔。（資料照，美聯社）

23.費城人：阿里耶塔（Jake Arrieta）。剩餘合約：2年4500萬美元。

24.勇士：歐戴（Darren O'Day）。剩餘合約：1年900萬美元。

25.運動家：索利亞（Joakim Soria）。剩餘合約：2年1500萬美元。

26.太空人：古利爾（Yuli Gurriel）。剩餘合約：2年1880萬美元。

27.雙城：休斯（Phil Hughes）。剩餘合約：1年595萬美元。

28.光芒：基爾梅爾（Kevin Kiermaier）。剩餘合約：4年4390萬美元，包含250萬美元買斷金。

29.白襪：阿布瑞尤（Jose Abreu）。剩餘合約：1年1600萬美元。

30.海盜：波蘭柯（Gregory Polanco）。剩餘合約：5年5230萬美元。

海盜波蘭柯。（資料照，今日美國）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/