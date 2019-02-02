網球》過年前搶好采頭！張凱貞／徐竫雯今年ITF女雙首冠到手

張凱貞／徐竫雯今年ITF女雙首冠到手。（張凱貞提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕總獎金6萬美元（約185萬台幣）的澳洲倫瑟斯頓女網賽，「網球精靈」張凱貞／徐竫雯聯手攻頂， 6：2、6：4強壓地主對手 波佐維琪（Alexandra Bozovic）／華勒絲（Isabelle Wallace），過年前先搶得好采頭！這也是張凱貞生涯第14座、徐竫雯第10座ITF（國際網總）等級女雙冠軍。

28歲的張凱貞，與22歲的徐竫雯默契十足，今日面對擁有東道主優勢的勁敵，兩人開賽前後排積極搶攻，連破帶保跨盤連拿7局，有效壓制澳洲組合反撲氣燄，張／徐直落2強勢出線，如願趕在農曆新年前夕，合力贏得本季首冠。

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張／徐去年底澳網亞大區外卡賽聯手封后，並取得今年元月澳網大滿貫女雙會內門票，儘管墨爾本公園一戰出局，無緣開胡晉級32強，兩人仍留在南半球持續奮戰。「網球精靈」本站女單8強止步，如今女雙再度與後輩攜手捧冠，足令這對台將最佳拍檔相當開心。

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