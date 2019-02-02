NBA》杜克怪物預約狀元 名人堂球星點名「喬丹後最強新秀」

杜克大學怪物新秀威廉森，是今年NBA新秀狀元熱門。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕杜克大學怪物新秀威廉森（Zion Williamson）擁有絕佳天賦，全面的籃球技術加上高球商，頗有預約今年NBA選秀狀元的氣勢，名人堂球星皮朋（Scottie Pippen）也給予高評價，大膽預言威廉森就是喬丹（Michael Jordan）的最強新秀。

威廉森身高6呎7吋（約201公分），雖然體重達285磅（約130公斤），但他體能條件極佳，得以打多個位置，還曾在練習中展現罰球線起跳灌籃，可怕的運動的能力令人吃驚。

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威廉森本季出賽20場，平均上場時間28.4分鐘，可以拿到22分、9.2籃板、2.4助攻、2抄截、2阻攻，表現相當全面，不少國外媒體在模擬選秀已將他列為第一順位，42歲老將卡特（Vince Carter）也曾表態，絕對有狀元的潛力。

皮朋在上節目《The Jump》談到這名超級菜鳥更是讚不絕口，看好他成為喬丹之後的最強新秀，「我認為他會成為一名與眾不同的球員，他具備改變當今比賽局勢的能力，讓我們等著看這名孩子展現的特別之處。」皮朋接著說，「或許他的比賽風格會讓人想起巴克利（Charles Barkley），如果他在場上充分運用他身材優勢，根本沒人能比得上。」

喬丹1984年投入選秀，並沒有搶下狀元頭銜，而是被公牛用第三順位籤選進，如今已是籃壇最偉大球員，手握6枚冠軍戒，威廉森大學時期就憑藉出色表現打出狀元聲勢，但進入NBA又是另一回事，能否打出如喬丹般的輝煌成就，還是得待時間證明一切。

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