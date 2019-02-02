NBA》又想擺爛？灰熊釀交易想跟爵士換控衛

灰熊控衛康利。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕NBA交易大限即將邁入最後倒數一週，聯盟許多球隊也開始動作，加快交易動作，《紐約時報》記者Marc Stein今就指出，他的消息來源透露，灰熊正在醞釀交易，計劃用後衛康利（Mike Conley）換來爵士的後衛盧比歐（Ricky Rubio）。

打算徹底重建的灰熊，已將陣中兩大核心康利、M.加索（Marc Gasol）都擺上交易桌、待價而沽。而Stein今指出：「有聯盟消息人士透露，爵士正在試探是否有可能達成以盧比奧和康利為主要籌碼的互換交易。」

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自從進入NBA職業生涯以來，一直都擔任灰熊先發控衛的康利，雖然始終沒能被選進全明星賽，不過2016年卻仍獲灰熊開出5年1.53億萬美元（約台幣49.2億）的天價續約。

本季狀態時好時壞的爵士，暫時以29勝23敗排第7，不過在競爭激烈西部，一個閃失可能就會把能殺進季後賽的門票弄丟，若是能加入像康利那樣有經驗的後衛，衝擊季後賽的機會也將大大增加。

而灰熊目前戰績是20勝32負，排在西部倒數，對於他們來說，晉級季後賽顯然已經不是他們的目標，像盧比歐這樣合約即將到期的球員來說，自然是相當歡迎。

不過Stein也指出，如果若想談成這筆交易，爵士可能還得送上未來選秀權或再追加其他球員，畢竟康利還有2年3300萬美元合約，跟盧比歐本季1500萬美元合約還是有些差距。

爵士後衛盧比歐。（資料照，法新社）

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