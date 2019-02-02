NBA》哈登連25戰飆破30分 火箭仍遭金塊打爆

火箭今與金塊交手，兩隊火力全開、命中率都突破5成。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕火箭今與金塊交手，兩隊火力全開，雙方命中率都突破5成；金塊在畢斯利（Malik Beasley）約基奇（Nikola Jokic）合砍66分帶領下，終場以136：122擊敗火箭。

火箭本季前2次碰上金塊都以輸球收場，全隊在首節飆進8顆三分球，打出一波43：35攻勢，取得領先，但次節金塊還以顏色，單節淨勝對手20分，在上半場豪取83分，寫下本季半場得分新高，奠定勝基。

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金塊在上半場豪取83分，寫下本季半場得分新高。（法新社）

金塊此役有6人得分上雙，命中率達62.2%，畢斯利飆進5顆三分球，攻下全場最高35分，中鋒約基奇則繳出31分、13籃板、9助攻準大三元數據。

火箭哈登（James Harden）攻下全隊最高30分、9籃板，連續25場比賽都拿超過30分，追平傳奇球星張伯倫，為史上第3長，面對老東家的「半獸人」法瑞德（Kenneth Faried）則收下23分次之。

哈登攻下全隊最高30分，連續25場比賽都拿超過30分，追平傳奇球星張伯倫。（法新社）

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