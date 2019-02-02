足球》曼城爆冷輸給弱旅 外媒爆瓜帥訓話長達半小時

曼城主帥瓜迪奧拉。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕曼城週三爆冷以1：2敗給紐卡索聯，也讓主帥瓜迪奧拉（Pep Guardiola）感到不滿，根據英媒《每日郵報》報導，瓜帥在更衣室內拉高音量訓話長達半小時，希望能讓子弟兵們注意在場上的態度。

每日郵報指出，從球員通道就能聽到瓜帥在檢討比賽，不過並沒有批評球員，而是分析輸球的原因，包括拼搶不積極、中場缺乏侵略性等，時間長達30分鐘，顯然瓜帥對本場比賽相當不滿意。

請繼續往下閱讀...

曼城輸球後，目前以56積分暫居英超第2名，落後榜首利物浦達5分。談到爭冠，瓜迪奧拉仍對球隊有信心，「現在不是5月，還有很多比賽要踢，任何事情都可能發生，每場比賽我們都必須竭盡全力、永不放棄。如果能夠每場比賽都贏下來，那將會有很多分數。」

曼城即將迎來艱難的2月份，下一戰將在4號出戰兵工廠，接著11號面對切爾西，隨後足總盃、歐冠16強與聯賽盃都有比賽，四線作戰對曼城來說無疑是個巨大挑戰。

曼城已落後龍頭利物浦5分。（路透）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/