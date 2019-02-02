NBA》林書豪很好賣？ 老鷹總管坦言談交易都不容易

老鷹席列克（左）與老鷹教練皮爾斯（右）。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕林書豪多次成為交易傳聞，外界都覺得老鷹送走他已勢在必行，美媒還撰文提包裹建議，但老鷹總管席列克（Travis Schlenk）坦言，其實要談到一筆雙方都點頭的生意並不簡單。

席列克1999年於熱火擔任影片分析師，2004年季後轉戰勇士，13個賽季包括5年的總管助理經驗，老鷹於2017年挖角聘球隊總管，盼藉席列克的操盤智慧能加速球隊重建。

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隨著NBA季中交易截止日到來，各隊交易傳聞從未停過，特別是林書豪，本季上場時間20分鐘寫新低還能有11分貢獻，46.8%的投籃命中率更創個人生涯新高，高效率表現成為各隊覬覦對象，種種跡象看似林書豪會是老鷹換來重建資產的大好機會，但席列克認為一般人不清楚談成一筆交易的難度有多高。

「我想大家最大的誤解就是要促成交易很容易。」席列克告訴《The Athletic》記者Sam Amick，其實剛上任的菜鳥總管也會這種錯誤想法，「當他們剛接下這個工作，還會天方夜譚的說要談3方交易或是湊足4隊，但這真的相當困難，因為你很難談到雙方都點頭的生意。」

席列克表示，老鷹現階段以培養新秀、著眼未來為主，但目標太過明確反倒會難以喊價，就像你甩掉某球員，對方知道你的意圖，手握的「商品」價值也跟著下修。

席列克指出，身為總管有最大權力，卻也會因為做決定遭遇批判，畢竟一支球隊營運團隊有太多的人，有不同的意見，實在很難滿足每人的想法。席列克訪談中並未提及關於老鷹內部的交易，但他強調秉持的原則為「公平」。

林書豪。（資料照，今日美國）

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