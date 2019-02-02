NBA》魏德感激入選全明星 搞笑嗆詹皇：第一個最好選我！

魏德（右）有機會能在生涯最後一次全明星賽再度攜手詹姆斯（左）。（資料照，USA Today Sports）

〔體育中心／綜合報導〕迎來生涯最後一季的熱火「閃電俠」魏德（Dwyane Wade），聯盟為給其予最高肯定，另滿足球迷的盼望，本屆以「特別增額」的方式將魏德和40歲老將諾威斯基（Dirk Nowitzki）納入明星賽名單，魏德在受訪時也搞笑表示，如果當隊長的摯友「詹皇」詹姆斯（LeBron James）第一個沒選他，他就不打了啦！

當今天稍早聯盟宣布將以「特別增額」的方式，魏德和40歲老將諾威斯基將獲得額外名額，列入明星賽替補名單，而身為他老戰友兼好友的湖人球星「詹皇」詹姆斯也同樣欣喜若狂，馬上轉發訊息，開心恭喜2位入選的老將：「完全同意聯盟的做法，魏德、諾威斯基！！期待和你們最後一次在全明星舞台上表演。」

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Couldn’t have agreed more!!!! CONGRATULATIONS @DwyaneWade @swish41!! Looking forward to sharing that stage with y’all again 1 last time. #Legends⭐️ https://t.co/PzpGQPKTAq — LeBron James （@KingJames） 2019年2月1日

魏德今天賽後受訪時則說：「非常感謝為我投票的球迷們，我已經有12次入選全明星賽了，其實很想把機會讓給首次入選的球員，但我真的很感謝NBA主席席爾瓦（Adam Silver）能給我和Dirk 這樣的機會，這真的很酷也很感激他們，我會非常享受這次的全明星賽。」

本屆東西部隊長詹姆斯（LeBron James）與亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）將於台灣時間2月8號進行直播選秀挑人，第一階段選先發人選，第二階段挑替補陣容。

而當記者問他知不知道詹姆斯第一個會選誰，魏德還沒等記者問完，馬上搞笑地說：「他（詹姆斯）最好第一個選我，他第一個不是選我的話，我就不打了啦，哈哈哈！」

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