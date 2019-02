NBA》魏德感激入選全明星 搞笑嗆詹皇：第一個最好選我！

魏德(右)有機會能在生涯最後一次全明星賽再度攜手詹姆斯(左)。(資料照,USA Today Sports)

〔體育中心/綜合報導〕迎來生涯最後一季的熱火「閃電俠」魏德(Dwyane Wade),聯盟為給其予最高肯定,另滿足球迷的盼望,本屆以「特別增額」的方式將魏德和40歲老將諾威斯基(Dirk Nowitzki)納入明星賽名單,魏德在受訪時也搞笑表示,如果當隊長的摯友「詹皇」詹姆斯(LeBron James)第一個沒選他,他就不打了啦!

當今天稍早聯盟宣布將以「特別增額」的方式,魏德和40歲老將諾威斯基將獲得額外名額,列入明星賽替補名單,而身為他老戰友兼好友的湖人球星「詹皇」詹姆斯也同樣欣喜若狂,馬上轉發訊息,開心恭喜2位入選的老將:「完全同意聯盟的做法,魏德、諾威斯基!!期待和你們最後一次在全明星舞台上表演。」

Couldn’t have agreed more!!!! CONGRATULATIONS @DwyaneWade @swish41!! Looking forward to sharing that stage with y’all again 1 last time. #Legends⭐️ https://t.co/PzpGQPKTAq