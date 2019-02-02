足球》輸到崩潰？羅馬明星前鋒疑似對裁判吐口水（影音）

And that was the last anyone ever saw of Edin Dzeko on a football pitch ... pic.twitter.com/Eo1WLIo4ce — Secret Footballer （@TSF） 2019年1月31日

〔體育中心／綜合報導〕義甲名門羅馬1月31號在義大利盃8強戰中以1：7慘敗給佛倫提那，除此之外，陣中明星前鋒澤科（Edin Dzeko）在下半場疑似對主裁判吐口水，而今天懲處結果出爐，澤科僅被禁賽2場、罰款10000萬歐元，逃過長期禁賽的處份。

下半場第72分鐘，羅馬中場佩萊格里尼（Lorenzo Pellegrini）遭佛倫提那球員放倒，但主裁判並沒有吹犯規，讓佩萊格里尼相當不滿，與裁判爭論後先是吞下一張黃牌，隨後澤科上前與裁判理論後疑似向裁判吐口水，裁判馬上掏出紅牌將哲科罰下場。

請繼續往下閱讀...

72分鐘前羅馬早已3球落後，澤科領到紅牌下場後，羅馬眾將也無心應戰，最終兵敗如山倒地慘輸6球，寫下難堪紀錄。而根據義媒報導，在官方公佈的懲處原因中，只表示澤科用言語攻擊主裁判，並沒有說到吐口水的行為，這可能是他只被禁賽兩場的原因。

澤科遭禁賽2場、罰款10000萬歐元。（資料照，法新社）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/