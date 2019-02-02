NFL》超級盃知識家 開打前你該知道的九件事

愛國者明星四分衛布雷迪。（資料照，美聯社）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕2019年第53屆美式足球NFL超級盃將於台灣時間下週一（除夕）早上7點30分開打，由新英格蘭愛國者對上洛杉磯公羊，兩隊將於亞特蘭大球場捉對廝殺，美國媒體整理出「超級盃報你知」，提供讀者在比賽開踢前關注焦點話題。

第一：愛國者第11次挺進超級盃，把聯盟紀錄繼續推高，匹茲堡鋼人、達拉斯牛仔與丹佛野馬則是共同創下次多的8次紀錄。

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第二：公羊隊隊史第四度晉級超級盃，戰績1勝2負，曾在1999年贏得超級盃頭銜。

第三：公羊隊曾在17年前超級盃不敵愛國者，當時是愛國者四分衛布雷迪首嘗超級盃滋味。

第四：超級盃電視廣告再度創天價，30秒要價525萬美元（約1.6億台幣），等於一秒17萬 5千美元（約542萬台幣）

第五：超級盃平均票價為3650美元（約11.3萬台幣），比上屆稍微下降

第六：官方賽事獎金，贏球一方每位球員可獲得10萬美元（約310萬台幣）、輸球則每人拿53000美元（約164萬台幣）。

第七：中場秀由魔力紅、史考特與博爺一同擔綱演出，長度約13分鐘，

第八：第一個於超級盃開踢後出生的新生兒將獲得披薩贊助商，終生吃披薩免費

第九：超級盃將於亞特蘭大賓士球場舉行，儘管全美不少地區壟罩於低溫風暴，亞特蘭大賽事日預估氣溫16度，比賽不會受到氣候影響

洛杉磯公羊四分衛高夫。（資料照，美聯社）

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