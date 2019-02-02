NBA》「大鬍子」哈登、恩比德雄霸西東 各獲單月最佳

恩比德和哈登獲得東西部單月最佳球員的肯定。（資料照，美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕NBA元月東、西部最佳球員獎項出爐，分別由七六人當家中鋒恩比德（Joel Embiid）、火箭「大鬍子」哈登（James Harden）風光當選，這也是手感發燙的哈登連續第2個月連莊、生涯第7次獲此殊榮，還締造火箭隊史紀錄。

一球在手大殺四方的哈登，總計元月場均高達43.6分，已是聯盟史上單月第7高，前6名都由已故的天王中鋒張伯倫（Wilt Chamberlain）保持。此外，哈登每場還可貢獻8.7籃板、7.6助攻、2.1抄截、1.2阻攻，全方位演出帶領火箭克服傷兵問題，上月打出9勝6敗，重返西部前8，哈登也締造NBA史上首見單月場均至少「40分、8籃板、7助攻」的高難度紀錄。

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至於毒舌垃圾話媲美麻辣鍋的恩比德，元月在籃底一柱擎天，場均29.2分、13.8籃板、3.8助攻、2阻攻，助七六人拚出11勝2敗佳績，包括他在客場雙20力挫11連勝的二連霸勇士衛冕軍。這是恩比德生涯首獲單月最佳，取代前兩次單月最佳的公鹿「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo），他也是2005年4月「戰神」艾弗森之後，第一位拿到這奬項的七六人球員。

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