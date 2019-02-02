MLB》自PO飆近160公里火球影片 遊騎兵上門簽下他

〔體育中心／綜合報導〕小聯盟28歲左投Chris Nunn去年遭到太空人釋出，而他日前在網路上PO出狂飆99英哩（約159公里）火球的影片，獲得遊騎兵的青睞，與他簽下小聯盟合約，並且受邀參加大聯盟春訓。

Chris Nunn2012年第24輪被教士選中，但職棒生涯不順遂，都只在小聯盟載浮載沉，2015年因臀部受傷後離開球隊，隔年放棄打棒球去攻讀碩士學位，但卻在學校的籃球比賽中傷到右眼，所幸他最後都完全康復，再度重拾棒球夢。

請繼續往下閱讀...

Chris Nunn2017年被小熊釋出後轉戰獨立聯盟，去年則到太空人發展，最高層級來到3A，投7場比賽，防禦率高達13.50，最後也慘遭釋出，他再度回到獨立聯盟，繳出7勝3負、防禦率3.05的成績。

Chris Nunn在球季結束後，將自己飆出97至99英哩快速球的影片上傳至網路，居然被遊騎兵注意到，並派出球探親前去觀察，最後與他簽下小聯盟合約，再度重返美職舞台。

「能回到家鄉投球，就像作夢一樣，」Chris Nunn非常感謝遊騎兵給他機會，就算今年上不了大聯盟也沒關係，能待在這裡已經很開心了。

A lefty that hits 99 is a keeper in my book （via @npgsports） pic.twitter.com/pJKd1fL5K8 — Baseball Bros （@BaseballBros） 2019年1月18日

Chris Nunn is baaaaack. Pen from yesterday. #FGFreeAgent @thenatural515



Someone sign this dude!



On second thought, I kinda like watching his bullpens here, so...maybe holdoff? pic.twitter.com/dzzMmP0Pmv — FlatGround （@FlatgroundApp） 2019年1月23日

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/