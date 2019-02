MLB》自PO飆近160公里火球影片 遊騎兵上門簽下他

〔體育中心/綜合報導〕小聯盟28歲左投Chris Nunn去年遭到太空人釋出,而他日前在網路上PO出狂飆99英哩(約159公里)火球的影片,獲得遊騎兵的青睞,與他簽下小聯盟合約,並且受邀參加大聯盟春訓。

Chris Nunn2012年第24輪被教士選中,但職棒生涯不順遂,都只在小聯盟載浮載沉,2015年因臀部受傷後離開球隊,隔年放棄打棒球去攻讀碩士學位,但卻在學校的籃球比賽中傷到右眼,所幸他最後都完全康復,再度重拾棒球夢。

Chris Nunn2017年被小熊釋出後轉戰獨立聯盟,去年則到太空人發展,最高層級來到3A,投7場比賽,防禦率高達13.50,最後也慘遭釋出,他再度回到獨立聯盟,繳出7勝3負、防禦率3.05的成績。

Chris Nunn在球季結束後,將自己飆出97至99英哩快速球的影片上傳至網路,居然被遊騎兵注意到,並派出球探親前去觀察,最後與他簽下小聯盟合約,再度重返美職舞台。

「能回到家鄉投球,就像作夢一樣,」Chris Nunn非常感謝遊騎兵給他機會,就算今年上不了大聯盟也沒關係,能待在這裡已經很開心了。

