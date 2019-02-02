中職》14年前泰山一戰淚崩 東哥虧沒看過男人哭這麼慘

〔記者羅志朋／台北報導〕兩大退役球星「東哥」黃忠義和張泰山，今天受中職邀請參加30週年特展球迷見面會，聯盟表示，原本計畫邀鄭兆行出席，組成「興農三番刀」話當年勇，但因富邦悍將仍在春訓，無緣將牛隊3大名將湊在一起。

黃忠義與張泰山出席中職特展見面會，和球迷分享打球的甘苦。（記者林正堃攝）

黃忠義是1992年巴塞隆納奧運銀牌成員，隔年隨俊國熊進軍中職，張泰山比黃忠義晚3年打職棒。張泰山回憶，當時和黃忠義同場較勁，覺得這支球隊怎麼只有一人在比賽，根本就是「一人球隊」，因為黃忠義真的很能打。

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1999年味全龍解散，張泰山來到興農牛，和黃忠義從對手變隊友，張泰山表示，當時來到牛隊，知道隊友都很想拿到總冠軍，畢竟幾位球員年紀大了，再打可能也沒幾年，他希望幫老人家圓夢。

黃忠義與張泰山出席中職特展見面會，和球迷大合照。（記者林正堃攝）

2004年對興農牛而言，簡直是不可思議的一年，該年10月31日天母午場興農對誠泰，興農9:8險勝闖進總冠軍賽，讓晚場贏球的兄弟象鎩羽而歸。

張泰山回憶，那一場打完前8局興農領先5分，結果第9局誠泰一陣猛攻，追到只差1分，還形成滿壘，當時他和鄭兆行內心都在想「拜託球不要打過來這邊」，壓力實在太大，還好靠陽建福三振解圍才驚險獲勝。黃忠義聽了吐槽，「贏球後泰山哭好慘，我沒看過有男人哭那麼大聲。」

黃忠義與張泰山出席中職特展見面會，和球迷分享打球的甘苦。（記者林正堃攝）

2004年總冠軍賽興農牛對上統一獅，牛隊先贏兩場，接著獅隊三連勝，最後兩場牛隊全勝才驚險奪冠，隔年總冠軍賽牛隊4戰橫掃誠泰完成二連霸。

黃忠義回憶，2004年總冠軍賽前兩場贏了心情篤定，連奪冠台詞都背好了，沒想到接下來連輸三場，想說難道這是命嗎?還好最後再贏兩場封王，只有一個「爽」字可以形容。

打職棒第12年才拿到總冠軍，黃忠義形容自己就像國父一樣，革命11次才成功，隔年完成二連霸，他相當珍惜，也是很好的回憶。

張泰山調侃黃忠義，說自己冠軍戒5根手指都不夠戴。（記者林正堃攝）

黃忠義。（記者林正堃攝）

張泰山。（記者林正堃攝）

張泰山。（記者林正堃攝）

張泰山幫球迷簽名。（記者林正堃攝）

黃忠義與張泰山出席中職特展見面會，和球迷分享打球的甘苦。（記者林正堃攝）

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