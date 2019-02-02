NBA》搶鵜鶘一哥A.戴維斯 湖人初次報價曝光被批沒誠意

湖人積極爭取交易鵜鶘「一眉哥」A.戴維斯。（美聯社）





〔體育中心／綜合報導〕鵜鶘看板球星「一眉哥」A.戴維斯（Anthony Davis）拋出「賣我」震撼彈，湖人積極爭取交易，根據《ESPN》「沃神」沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）報導指出，湖人已向鵜鶘提出第一次報價，想用「4換1」再加上一個首輪選秀權，不過這樣的包裹也遭外界批評根本沒有誠意。

湖人日前曾傳出除了「詹皇」詹姆斯以外，其餘球員都可以成為交易A.戴維斯的籌碼，湖人今天初次報價曝光，交易包裹有波爾（Lonzo Ball）、庫茲馬（Kyle Kuzma）、朗度（Rajon Rondo）、畢斯利（Michael Beasley）和一個首輪選秀權，不過這樣的名單仍未讓鵜鶘總管丹普斯（Dell Demps）心動。

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The Athletic記者Shams Charania隨後爆出湖人其他的交易方案，從波爾、庫茲馬、英葛蘭（Brandon Ingram ）、祖巴克（Ivica Zubac）、哈特（Josh Hart）中5選2，再加上朗度和史岱芬森（Lance Stephenson）。不過他認為上述的包裹只是在試探鵜鶘的底線，湖人還沒有提出最好的報價。

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