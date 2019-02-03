MLB》打贏薪資仲裁 運動家終結者加薪1.3億破紀錄

崔南首獲薪資仲裁資格就勝出，加薪425萬美元寫後援投手紀錄。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕運動家終結者崔南（Blake Treinen）今天摘下特別一勝，在薪資仲裁庭打贏運動家，下季加薪425萬美元（約新台幣1.3億元）寫下後援投手紀錄，也成為今年首位打贏薪資仲裁的球員。

30歲的崔南上季出賽68場，為運動家守下38次救援成功，防禦率0.78為全大聯盟後援60場以上投手最佳，不僅嘗到生涯首次明星賽滋味，在美聯塞揚獎票選也高居第六，季後首度獲得薪資仲裁資格，就拿下甜美一勝。

請繼續往下閱讀...

根據大聯盟官網報導，崔南上季年薪為215萬美元，季後獲薪資仲裁資格後，向球隊爭取下季年薪640萬美元，運動家則喊出560萬美元價碼，雙方在今天進行薪資仲裁聽證會，最終由崔南勝出，加薪幅度425萬美元，寫下首年獲薪資仲裁資格之後援投手最高紀錄。

這是大聯盟在2019年的第二場薪資仲裁聽證會，昨天由國民外野手泰勒（Michael Taylor）打頭陣，但由資方獲得勝利，今天由崔南勝出，成為本年度首位打贏薪資仲裁的球員。

太空人明星游擊手柯瑞亞（Carlos Correa），也將在美國時間本週四進行薪資仲裁聽證會，將為自己爭取加薪400萬美元、下季500萬美元年薪，球團則開出425萬美元價碼，隊友迪文斯基（Chris Devenski）、柯爾（Gerrit Cole）以及國民後援巴拉克洛（Kyle Barraclough）的聽證會也將陸續登場。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/