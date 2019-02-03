NBA》看好KP常駐達拉斯 諾威斯基：我們找來球隊招牌！

諾威斯基盛讚KP能成為球隊看板球星。（取自獨行俠推特）

〔體育中心／綜合報導〕獨行俠透過交易換來明星前鋒「KP」波辛傑斯（Kristaps Porzingis），精神領袖諾威斯基（Dirk Nowitzki）盛讚球隊找來「鎮隊之寶」，也看好KP能與隊上的年輕球員長久合作。

獨行俠前天與尼克談成7人交易，得到KP在內的四名球員，雖然老闆庫班（Mark Cuban）透露KP本季可能不會出賽，但球隊總教練和隊友們都對KP相當有信心。總教練卡萊爾（Rick Carlisle）看好KP能與新人王熱門東契奇（Luka Doncic）合作，有如當年諾威斯基與奈許（Steve Nash）的組合。

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諾威斯基也對KP讚譽有加，認為球隊補進一位足以成為球隊招牌的明星球員，還說KP不需要更多建議，因為KP已經完全適應新的NBA，表現相當全能，「他4號、5號都能打，跑動、阻攻、背框進攻樣樣行，受傷前身手全面，態度也很敬業，是個很棒的傢伙。」

同樣出身歐洲的東契奇也說，他與KP已經相識多年，很希望他們能在達拉斯長期並肩作戰，「他真的是位很棒的球員，如果能長期合作會很開心，他很大隻，能投也能搶籃板，可以做很多事情，我覺得他能成為聯盟最棒的球員之一。」

KP季後將成為受限自由球員，有意先簽合格報價短約，但獨行俠有信心能說服KP提前簽長約，打算派出諾威斯基和東契奇留下KP，對此諾威斯基表示：「如果我們覺得他會走，就不會促成這筆交易了，希望他會喜歡這裡，恢復健康，為我們打球。」

諾威斯基相當看好隊上的年輕組合。（資料照，法新社）

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