MLB》從漁村到名人堂 傳奇李維拉首訪古柏鎮

李維拉首度參觀名人堂博物館。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基傳奇終結者李維拉（Mariano Rivera）成為史上第一位全票通過入選名人堂的球員，將在今年7月正式進駐古柏鎮，他在昨天首度造訪名人堂博物館，對於自己從一位漁村子弟躋升為名人堂球員的經歷相當感激。

「我無法理解，這真的是太驚人了，從一個漁村來到這裡（名人堂）、這個集結了菁英中的菁英的地方，真的是一趟漫長旅程。」李維拉形容，「對於一個熱愛棒球比賽的男人來說，這些前輩們打出名堂，然後傳承給我們，今天真是最棒的一天。」

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剛過49歲生日的李維拉，是來自巴拿馬的漁村子弟，職涯初期速球球速僅87英哩，差點被洋基打包交易，1996年托瑞（Joe Torre）接任洋基總教練後，李維拉崛起，生涯19年都為洋基效力，652次救援成功為大聯盟之最，被譽為史上最偉大的終結者，上月獲452張選票肯定，成為史上第一位全票通過名人堂的球員。

談到自己的職業生涯經歷，李維拉感謝有許多人看到他不同的能力，「我一開始確實想當先發、沒能如願，但我很開心能打棒球，比我更聰明的人，把我放到能讓我發光發熱的位置上。」

李維拉將成為繼傳奇野手Rod Carew後，史上第2位出身巴拿馬的名人堂成員，他非常感謝這位家鄉英雄，成就了他的夢想，「他打球的方式、看待球賽的方式，引領著我們前進，他是我們永遠不會忘記的精神代表，不管我達到什麼成就，如果沒有他，一切都會不同，他是一位很特別的前輩。」

李維拉相當感激家鄉英雄Rod Carew。（美聯社）

談到自己在2001年世界大賽第7戰救援失敗，李維拉則說，他不會對職業生涯的任何一刻感到懊悔，因為他永遠都是全力以赴，「如果你不曾被擊敗，那你要如何享受勝利的喜悅？如果你不曾跌到谷底，又怎麼會知道達到巔峰的感覺？」

李維拉也說，他對於自己是大聯盟最後一位穿42號球衣的球員相當感激，因為這是傳奇羅賓森（Jackie Robinson）的背號，讓一切意義非凡，而整個職業生涯最美好的時刻，並不是任何一場經典戰役，而是在19個球季裡，能夠穿上洋基球衣的每一天。

當年暫別家人、離開巴拿馬到洋基打拚，則是他職業生涯裡最難忘的時刻，「現在，29年過去了，我們竟然在談論名人堂？我甚至不覺得我能理解這一切，這是每一位球員夢寐以求、看起來遙不可及的事，而我現在做到了，感謝神。」

李維拉在名人堂簽名留念。（美聯社）

李維拉的簽名。（美聯社）

2019梯名人堂成員，將在今年7月正式進駐古柏鎮。（資料照，美聯社）

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