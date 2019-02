MLB》56歲火箭人大秀「惡魔指叉」 極品角度讓人看呆（影音）

〔體育中心/綜合報導〕「火箭人」克萊門斯(Roger Clemens),最近出席德州大學奧斯汀分校的校友OB賽,已「高齡」56歲的他,除了威震八零年代的「惡魔指叉球」還有85英哩(約136公里)的水準,下墜的幅度也依然犀利,讓眾人為之驚艷。

A look at @rogerclemens at the @TexasBaseball Alumni game. Sat 84-85 and still spun the curveball well in upper 70s and the splitter was diving. A possible @FlatgroundApp comeback? pic.twitter.com/T8OIPJx8CR