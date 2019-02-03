MLB》56歲火箭人大秀「惡魔指叉」 極品角度讓人看呆（影音）

〔體育中心／綜合報導〕「火箭人」克萊門斯（Roger Clemens），最近出席德州大學奧斯汀分校的校友OB賽，已「高齡」56歲的他，除了威震八零年代的「惡魔指叉球」還有85英哩（約136公里）的水準，下墜的幅度也依然犀利，讓眾人為之驚艷。

A look at @rogerclemens at the @TexasBaseball Alumni game. Sat 84-85 and still spun the curveball well in upper 70s and the splitter was diving. A possible @FlatgroundApp comeback? pic.twitter.com/T8OIPJx8CR — Maximized Baseball （@maximized_BSB） 2 February 2019

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克萊門斯24年的大聯盟生涯，共繳出354勝184敗、自責分率3.12，奪得史上最多的7座塞揚獎，還有4672次奪三振的輝煌戰績，德州大學的教練皮爾斯就笑說：「我猜他的巔峰大概是84歲吧。」

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